ورود جدی نظام مهندسی برای نجات ۵۵ درصد بافت فرسوده شهر ضروری است

باشگاه خبرنگاران جوان- سیدانور رشیدی در نشست با رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور که با حضور مدیران اجرایی استان برگزار شد، با اشاره به ویژگی‌های جغرافیایی خاص سنندج اظهار کرد: توسعه این شهر نیازمند نگاهی نو، برنامه‌ریزی جامع و هم‌افزایی ملی است.

وی با بیان اینکه سنندج حدود پنج هزار هکتار وسعت دارد، افزود: محصور بودن شهر میان کوه‌ها و توپوگرافی خاص آن، ذخیره زمین برای توسعه شهری و ساخت‌وساز استاندارد را با محدودیت جدی مواجه کرده است.

فشار کمبود زمین بر بافت فرسوده

شهردار سنندج ادامه داد: کمبود زمین فشار زیادی بر بافت موجود شهر وارد کرده و همین مسئله ضرورت بازآفرینی شهری، احیای بافت‌های فرسوده و بازنگری دقیق در تراکم‌ها را دوچندان کرده است. رشیدی تأکید کرد: همکاری نزدیک شهرداری، راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی می‌تواند زمینه تولید زمین و مسکن و ارائه خدمات بهتر به شهروندان را فراهم کند.

ناوگان ۴۰ ساله؛ چالش عمران سنندج

وی فرسودگی ماشین‌آلات عمرانی را یکی دیگر از مشکلات اساسی شهر عنوان کرد و گفت: میانگین عمر ماشین‌آلات عمرانی شهرداری سنندج حدود ۳۸ تا ۴۰ سال است و اداره امور عمرانی شهر با چنین ناوگان فرسوده‌ای دشواری‌های زیادی دارد. رشیدی خواستار حمایت و رایزنی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور برای نوسازی این ناوگان شد.

اجرای سه میلیون مترمربع آسفالت در دوره ششم شورا

شهردار سنندج از اجرای عملیات گسترده آسفالت معابر شهر خبر داد و اظهار کرد: در دوره ششم شورای اسلامی شهر، حدود سه میلیون مترمربع آسفالت در سطح شهر اجرا شده است. وی راه‌اندازی کارخانه تولید قیر اختصاصی برای استان و شهرداری‌ها را از دیگر نیاز‌های مهم حوزه عمران دانست.

حذف کاغذ در تعامل با نظام مهندسی

رشیدی با اشاره به اقدامات هوشمندسازی گفت: سنندج تنها شهرداری استان است که در تعاملات خود با سازمان نظام مهندسی، کاغذ را حذف کرده و فرآیند‌ها را در بستر الکترونیکی دنبال می‌کند؛ اقدامی که علاوه بر کاهش مراجعات، در کاهش ترافیک، صرفه‌جویی سوخت و کاهش زمینه‌های بروز تخلف و فساد مؤثر است.

هشدار درباره ساخت‌وساز‌های غیرمجاز

شهردار سنندج با بیان اینکه حدود ۵۵ درصد بافت شهری سنندج ناکارآمد یا فرسوده است، نسبت به پیامد‌های تداوم ساخت‌وساز‌های غیرمجاز و غیراستاندارد هشدار داد و گفت: نواحی منفصل شهری، سکونتگاه‌های غیررسمی و زمین‌های دارای مشکلات مالکیتی یا اوقافی، روند صدور پروانه را با مشکل مواجه کرده است. وی تأکید کرد: باید با همکاری مهندسان و دستگاه‌های مرتبط، این موانع برطرف شود تا از بروز مشکلات جدی و حوادث احتمالی در آینده جلوگیری شود.

از پارک نیشتمان تا پیرچنار؛ گام‌های «سنندج سبز»

رشیدی به برنامه‌های زیست‌محیطی و توسعه فضای سبز اشاره کرد و گفت: در قالب پویش «سنندج سبز» بخش قابل توجهی از اهداف پیش‌بینی‌شده محقق شده است. وی از پروژه‌هایی همچون پارک ۲۰ هکتاری نیشتمان، پارک ۳۶ هکتاری پیرچنار، پارک پنج هکتاری معلم و پارک چهار هکتاری لاوان نام برد و افزود: این فضا‌ها علاوه بر ایجاد بستر ورزش و حضور خانواده‌ها، می‌توانند در حوزه پدافند غیرعامل نیز نقش‌آفرین باشند.

توسعه شهر با هم‌افزایی همه تخصص‌ها

شهردار سنندج با تأکید بر اینکه مدیریت شهری امروز نیازمند نگاه جامع‌نگر است، گفت: توسعه شهر تنها با یک تخصص و ارتباط با یک دستگاه محقق نمی‌شود و باید از ظرفیت مهندسان، دانشگاهیان، علما، متخصصان، نخبگان و عموم شهروندان استفاده کرد.

رشیدی خاطرنشان کرد: اگرچه شهرداری به لحاظ ساختاری عضو سازمان نظام مهندسی نیست، اما بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، تخصصی و کارشناسی جامعه مهندسی را یک ضرورت می‌داند و آمادگی کامل خود را برای گسترش و تعمیق تعاملات با این سازمان اعلام می‌کند.

وی افزود: تقویت این همکاری را نه یک تعامل مقطعی، بلکه مسیری مستمر برای تحقق منافع شهر و شهروندان می‌دانیم. شهردار سنندج با یادآوری ثبت جهانی این شهر به عنوان شهر خلاق موسیقی یونسکو، ابراز امیدواری کرد این نشست آغازگر تعاملات گسترده‌تر و همکاری‌های سازنده‌تر برای پیشبرد عمران و آبادانی سنندج باشد.