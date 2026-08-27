باشگاه خبرنگاران جوان-، در جریان گشت و کنترل مأموران یگان حفاظت محیط زیست در منطقه حفاظتشده بدر و پریشان شهرستان قروه، محیطبانان با گروهی از شکارچیان غیرمجاز حیاتوحش مواجه شدند.
این مأموریت که با هدف حفاظت از گونههای ارزشمند حیاتوحش و جلوگیری از شکار غیرمجاز انجام میشد، با مقاومت و شلیک شکارچیان به سمت محیطبانان همراه شد و این درگیری مسلحانه شرایطی خطرناک برای نیروهای یگان حفاظت رقم زد.
متاسفانه در جریان این درگیری مسلحانه، یکی از شکارچیان مجروح شد که توسط محیط بانان بلافاصله به پایین منتقل و با آمبولاس برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان انتقال یافت. همدستان وی نیز با استفاده از تاریکی شب از محل متواری شدند و بخشی از سلاحهای همراه خود را منتقل کردند که تلاش برای شناسایی و دستگیری آنان در دستور کار قرار گرفته است.
در ادامه بررسیها، از شکارچی مجروح، لاشه دو رأس کل وحشی، یک قبضه سلاح غیرمجاز وسایر ادوات شکار کشف و ضبط شد.
این حادثه بار دیگر نشان داد که محیطبانان در خط مقدم حفاظت از سرمایههای طبیعی کشور قرار دارند و در انجام مأموریتهای خود گاه با موقعیتهایی مواجه میشوند که سلامت و جان آنان را به طور مستقیم تهدید میکند. محیطبان، در دل مناطق صعبالعبور و در شرایط دشوار، برای حفاظت از حیاتوحش و حقوق عمومی جامعه انجام وظیفه میکند و مقابله با شکارچیان مسلح از جمله پرخطرترین مأموریتهای آنان به شمار میرود.
ادارهکل حفاظت محیط زیست استان کردستان ضمن ارزوی بهبودی برای شکارچی مصدوم متخلف از هوشیاری، شجاعت و فداکاری محیطبانان منطقه، تشکر میکند و تاکید میکند که حفاظت از حیاتوحش و جلوگیری از تاراج ذخایر طبیعی استان، با جدیت دنبال خواهد شد و با متخلفان برابر قانون برخورد میشود.
پرونده این حادثه برای رسیدگی قانونی در اختیار مراجع ذیصلاح قرار گرفته و موضوع شناسایی و دستگیری سایر افراد دخیل در این اقدام نیز در حال پیگیری است.
محیطبانان برای حفاظت از جان و سرمایههای طبیعی این سرزمین، گاه خود را در معرض خطر قرار میدهند؛ امنیت حیاتوحش، بدون امنیت و حمایت از محیطبانان امکانپذیر نیست.
لازم به ذکر است تاکنون ۵ نفر از محیط بانان کردستان در درگیریهای مشابه شهید و تعداد ببشتری مجروح شدند.
منبع: محیط زیست کردستان