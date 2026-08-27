محیط‌بانان منطقه حفاظت‌شده بدر و پریشان شهرستان قروه در جریان مأموریت گشت و کنترل و مقابله با شکار غیرمجاز، با گروهی از شکارچیان مواجه شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان-، در جریان گشت و کنترل مأموران یگان حفاظت محیط زیست در منطقه حفاظت‌شده بدر و پریشان شهرستان قروه، محیط‌بانان با گروهی از شکارچیان غیرمجاز حیات‌وحش مواجه شدند.

این مأموریت که با هدف حفاظت از گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش و جلوگیری از شکار غیرمجاز انجام می‌شد، با مقاومت و شلیک شکارچیان به سمت محیط‌بانان همراه شد و این درگیری مسلحانه شرایطی خطرناک برای نیرو‌های یگان حفاظت رقم زد.

متاسفانه در جریان این درگیری مسلحانه، یکی از شکارچیان مجروح شد که توسط محیط بانان بلافاصله به پایین منتقل و با آمبولاس برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان انتقال یافت. همدستان وی نیز با استفاده از تاریکی شب از محل متواری شدند و بخشی از سلاح‌های همراه خود را منتقل کردند که تلاش برای شناسایی و دستگیری آنان در دستور کار قرار گرفته است.

در ادامه بررسی‌ها، از شکارچی مجروح، لاشه دو رأس کل وحشی، یک قبضه سلاح غیرمجاز وسایر ادوات شکار کشف و ضبط شد.

این حادثه بار دیگر نشان داد که محیط‌بانان در خط مقدم حفاظت از سرمایه‌های طبیعی کشور قرار دارند و در انجام مأموریت‌های خود گاه با موقعیت‌هایی مواجه می‌شوند که سلامت و جان آنان را به طور مستقیم تهدید می‌کند. محیط‌بان، در دل مناطق صعب‌العبور و در شرایط دشوار، برای حفاظت از حیات‌وحش و حقوق عمومی جامعه انجام وظیفه می‌کند و مقابله با شکارچیان مسلح از جمله پرخطرترین مأموریت‌های آنان به شمار می‌رود.

اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان کردستان ضمن ارزوی بهبودی برای شکارچی مصدوم متخلف از هوشیاری، شجاعت و فداکاری محیط‌بانان منطقه، تشکر می‌کند و تاکید میکند که حفاظت از حیات‌وحش و جلوگیری از تاراج ذخایر طبیعی استان، با جدیت دنبال خواهد شد و با متخلفان برابر قانون برخورد می‌شود.

پرونده این حادثه برای رسیدگی قانونی در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار گرفته و موضوع شناسایی و دستگیری سایر افراد دخیل در این اقدام نیز در حال پیگیری است.

محیط‌بانان برای حفاظت از جان و سرمایه‌های طبیعی این سرزمین، گاه خود را در معرض خطر قرار می‌دهند؛ امنیت حیات‌وحش، بدون امنیت و حمایت از محیط‌بانان امکان‌پذیر نیست.

لازم به ذکر است تاکنون ۵ نفر از محیط بانان کردستان در درگیری‌های مشابه شهید و تعداد ببشتری مجروح شدند.

 

منبع: محیط زیست کردستان 

برچسب ها: کردستان ، شکار غیر مجاز ، محیط زیست‌
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نظرات کاربران
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France
ناشناس
۲۲:۲۱ ۰۵ شهريور ۱۴۰۵
من ساکن خوزستان شهرستان سوسسگردهستم ضعیف ترین محیط بانان دنیا همان محیط بانان سوسنگردهستند نگهبانی می گیرن برای شکارچیان رودخانه سوسگرد جلوی محیط بانان برق می زنند وکل ماهیها رامی کوشند وکسی پیگیری نمی کند ازمسولین حفاظت زیست پیگری کنند
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