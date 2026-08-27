تشییع باشکوه پیکر شهید مدافع امنیت «امین عزیزی» در بروجرد برگزار شد + فیلم

بروجرد پنجشنبه میزبان پیکر مطهر شهید مدافع امنیت، «امین عزیزی» بود؛ شهیدی که در پی حمله تروریستی به ایست بازرسی شهرک اندیشه تهران به شهادت رسید و با حضور مردم و خانواده‌های شهدا، در بهشت شهدای بروجرد تشییع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش  - مراسم تشییع پیکر مطهر شهید والامقام «امین عزیزی»، شهید مدافع امنیت، صبح پنجشنبه پنجم شهریورماه ۱۴۰۵ در بروجرد برگزار شد.

این مراسم از ساعت ۱۰ صبح در بهشت شهدا واقع در خیابان رودکی بروجرد برگزار شد و جمعی از مردم، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و مسئولان با حضور در این آیین، پیکر این شهید والامقام را بدرقه کردند.

شهید «امین عزیزی» از کارکنان شهرداری شهریار بود که در جریان حمله تروریستی به ایست بازرسی شهرک اندیشه تهران در تاریخ ۲۹ مردادماه ۱۴۰۵ مورد حمله قرار گرفت و پس از تحمل جراحات، در ۳۱ مردادماه به فیض شهادت نائل آمد.

پیکر این شهید مدافع امنیت در ادامه مسیر، در زادگاهش بروجرد تشییع شد تا مردم این شهرستان با حضور در مراسم وداع، بار دیگر با آرمان‌های شهدا و فرهنگ ایثار و فداکاری تجدید پیمان کنند.

نام و یاد شهید امین عزیزی، به عنوان یکی از شهدای مدافع امنیت، در حافظه مردم بروجرد و خانواده بزرگ ایثار و شهادت ماندگار خواهد بود

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برچسب ها: شهدا ، لرستان
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