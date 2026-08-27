باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - لین جیان، سخنگوی وزارت خارجه چین، روز پنجشنبه ادعا‌های واشنگتن را مبنی بر توقیف دامنه‌هایی که گفته می‌شود هکر‌های تحت حمایت دولت چین از آنها برای هدف‌گیری زیرساخت‌های حیاتی ایالات متحده استفاده کرده‌اند، به شدت محکوم کرد. او آمریکا را «بزرگترین امپراتوری هک و جاسوسی جهان» نامید.

این سخنگو در کنفرانس مطبوعاتی گفت: «چین به شدت با فعالیت‌های هک مخالف است و طبق قانون با آنها مبارزه می‌کند و در عین حال به شدت با انتشار اطلاعات نادرست برای اهداف سیاسی مخالف است» و افزود که آمریکا هیچ مدرکی برای اثبات ادعا‌های خود ارائه نکرده است.

لین تأکید کرد که پکن و واشنگتن به عنوان قدرت‌های بزرگ سایبری، باید هر دو از قوانین بین‌المللی حمایت کرده و به آنها پایبند باشند و در عین حال «روابط سایبری صلح‌آمیز، پایدار و مبتنی بر احترام متقابل» را بنا کنند.

منبع: رویترز