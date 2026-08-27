باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، امروز (پنج‌شنبه) در واکنش به تشدید فشار‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران اعلام کرده است که مسکو تلاش‌های خود را با تهران و دیگر کشور‌های ذی‌نفع برای مقابله با اقدامات غیرقانونی هماهنگ خواهد کرد.

وی تأکید کرده است که روسیه همراه با کشور‌های هم‌نظر، برای حذف فشار‌های تحریمی از روابط بین‌الملل تلاش می‌کند؛ فشار‌هایی که مدتهاست به ابزاری برای مجازات و تسویه‌حساب با کشور‌های ناخواسته غرب تبدیل شده است.

پیش از این نیز چین اعلام کرده بود که تحریم‌های یکجانبه علیه ایران غیرقانونی هستند.

روسیه: انگلیس، فرانسه و آلمان بحران اوکراین را دامن می‌زنند

ماریا زاخارووا اعلام کرد که انگلیس، فرانسه و آلمان با ارسال موشک‌های کروز «استورم شدو» به اوکراین، «نقشی ویرانگر در دامن زدن به بحران اوکراین» ایفا کرده و مسئولیت ادامه جنگ را بر عهده دارند.

زاخارووا گفت: «طرف انگلیسی نه تنها سلاح‌های دقیق را منتقل کرده، بلکه داده‌های فناورانه را برای مونتاژ مستقل موشک‌های کروز در کارخانه‌های اوکراین، در اختیار کی‌اف قرار داده است. واضح است که لندن و پاریس با واگذاری به اصطلاح وظایف مونتاژ به اوکراینی‌ها، به طور جنون‌آمیزی تلاش می‌کنند تا خود را از مسئولیت انجام حملات به عمق خاک کشورمان مبرا کنند. این کار جواب نمی‌دهد. شما در پاریس، لندن، برلین و سایر پایتخت‌ها، مسئولیت مستقیم مشارکت در حملات تروریستی را بر عهده دارید.»

سخنگوی روسیه همچنین هشدار داد که تمام «گروه‌های خارجی» در اوکراین که مانع عملیات نظامی ویژه مسکو می‌شوند، «اهداف نظامی مشروع» تلقی خواهند شد.

منبع: تاس