متن کامل پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای رام‌چاندرا پودل

رئیس جمهور محترم جمهوری فدرال دموکراتیک نپال

خبر وقوع سیلاب شدید و رانش زمین در مناطق مرزی نپال با چین که به جان باختن و آسیب‌دیدن شماری از مردم و گردشگران در آن کشور انجامید، موجب تأثر شد.

اینجانب مراتب همدردی و تسلیت صمیمانه خود و ملت ایران را به جناب‌عالی، دولت و ملت نپال، به‌ویژه خانواده‌های داغدار و آسیب‌دیده ابراز می‌دارم و ضمن اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای کمک‌های انسان‌دوستانه در چارچوب مقدورات، از درگاه خداوند متعال برای جان‌باختگان این حادثه تلخ آمرزش و برای مجروحان بهبودی و برای دولت و ملت نپال آرامش و توفیق عبور از پیامد‌های این حادثه ناگوار را خواستارم.

مسعود پزشکیان

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران