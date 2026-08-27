رئیس جمهور در پی جانباختن و آسیب‌دیدن شماری از مردم در اثر وقوع سیلاب شدید و رانش زمین در نپال، با ارسال پیامی مراتب همدردی و تسلیت خود و ملت ایران را به دولت و ملت این کشور اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان با ارسال پیامی به آقای رام‌چاندرا پودل رئیس جمهور نپال، ضمن ابراز همدردی و تسلیت به دولت و ملت این کشور به دلیل جان باختن و آسیب‌دیدن شماری از مردم و گردشگران در سیلاب و رانش زمین در مناطق مرزی، آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای کمک‌های انسان‌دوستانه درچارچوب مقدورات را اعلام کرد.

متن کامل پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای رام‌چاندرا پودل

رئیس جمهور محترم جمهوری فدرال دموکراتیک نپال

خبر وقوع سیلاب شدید و رانش زمین در مناطق مرزی نپال با چین که به جان باختن و آسیب‌دیدن شماری از مردم و گردشگران در آن کشور انجامید، موجب تأثر شد.

اینجانب مراتب همدردی و تسلیت صمیمانه خود و ملت ایران را به جناب‌عالی، دولت و ملت نپال، به‌ویژه خانواده‌های داغدار و آسیب‌دیده ابراز می‌دارم و ضمن اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای کمک‌های انسان‌دوستانه در چارچوب مقدورات، از درگاه خداوند متعال برای جان‌باختگان این حادثه تلخ آمرزش و برای مجروحان بهبودی و برای دولت و ملت نپال آرامش و توفیق عبور از پیامد‌های این حادثه ناگوار را خواستارم.

مسعود پزشکیان

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران

 
برچسب ها: مسعود پزشکیان ، سیل شدید ، نپال
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