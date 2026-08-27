باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی نظرزاده،مدیرعامل شرکت آبفای قم در آیین افتتاحیه پروژههای آبرسانی به روستاهای بخش مرکزی قم که همزمان با هفته دولت و با حضور دکتر اکبر بهنامجو استاندار قم، حجتالاسلام والمسلمین روانبخش نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، فرماندار قم، جمعی از مدیران استان و مسئولان بخش برگزار شد، اظهار کرد: بخش مرکزی قم در حوزه آب طی سالهای گذشته با مشکلات و کمبودهایی مواجه بوده و از حدود دو سال قبل اجرای پروژههای مختلف برای رفع این مشکلات سرعت بیشتری گرفته است.
وی با اشاره به همکاری مجموعههای مختلف در اجرای این پروژههای آبرسانی به بخش مرکزی افزود: با همت و مشارکت بسیج سازندگی، امور عشایری، شرکت شهرکهای صنعتی، نیروهای مسلح ، دولت و خیرین، پروژههای مناسبی در این بخش اجرا شده و بخش قابل توجهی از زیرساختهای مورد نیاز این منطقه توسعه یافته است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم با تشریح پروژههای افتتاحشده گفت: برای تأمین آب هفت روستای کاج، محمدآباد، صیدآباد، مشکآباد، علیآباد کورگل، باقرآباد و جعفرآباد، یک حلقه چاه حفر و تجهیز شده است.
وی ادامه داد: همچنین برای آبرسانی به هفت روستای خیرآباد، فیضآباد، قوجهداغی، قاشقابلاغ، غلامبلاغی، چشمه پلنگی و شاهجرد، چهل هزار متر خط انتقال اجرا، پنج باب مخزن با مجموع ظرفیت دو هزار و ۲۵۰ مترمکعب احداث، دو باب ایستگاه پمپاژ ایجاد و ۱۲ هزار متر شبکه توزیع اجرا شده است.
نظرزاده همچنین از اجرای پروژههای اصلاح شبکه و خطوط انتقال در پنج روستای قمرود، مؤمنآباد، سراجه، دولتآباد آقا و نواران خبر داد و افزود: در این بخش سه هزار متر اصلاح شبکه و چهار هزار و ۲۰۰ متر خط انتقال انجام شده است.
وی مجموع اعتبار هزینهشده برای اجرای این پروژهها را بیش از هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: ارزش روز پروژههای اجراشده در بخش مرکزی قم بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برآورد میشود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلا استان قم با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف آب، از مردم روستاهای بخش مرکزی خواست در مصرف این منبع حیاتی صرفهجویی کنند و اظهار کرد: منابع آبی این منطقه محدود است و تأمین آب با توجه به گستردگی مجموعههای روستایی، کشاورزی و سایر مصرفکنندگان، نیازمند همراهی و مدیریت مصرف از سوی مردم است.
وی در پایان با عذرخواهی از مردم بابت افت فشارهای مقطعی آب در برخی ساعات، خاطرنشان کرد: مشکلات موجود در شبکه آبرسانی در حال پیگیری و رفع است و تلاش میکنیم این مسائل در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود.