تیم منتخب کشتی آزاد ایران با کسب ۴ نشان طلا، ۱ نقره و ۹ برنز در رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد جام هارویان در ارمنستان به کار خود پایان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد جام هارویان ۳ و ۴ شهریور در شهر ایروان، پایتخت ارمنستان، برگزار شد.

تیم منتخب کشتی آزاد کشورمان که با ۱۶ کشتی گیر در این مسابقات حضور یافته بود صاحب ۱۴ نشان رنگارنگ شد.

نمایندگان کشورمان در این رقابت‌ها ۴ نشان طلا، ۱ نشان نقره و ۹ نشان برنز کسب کردند.

نتایج نمایندگان کشورمان در این مسابقات به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: محمدجواد یخکشی - برنز
۶۱ کیلوگرم: مهدی رحیمی - نقره
۷۰ کیلوگرم: محمدعلی عموزاد - برنز
۷۰ کیلوگرم: ماهان کاووسی - برنز
۷۴ کیلوگرم: علی اکبر فضلی - طلا
۷۴ کیلوگرم: ماهان خرمگاه - برنز
۷۴ کیلوگرم: امیرمحمد زرین‌کام - برنز
۷۹ کیلوگرم: عادل پناهیان - برنز
۷۹ کیلوگرم: امیرعلی فراستی - برنز
۸۶ کیلوگرم: امیرعلی مسلمی - طلا
۸۶ کیلوگرم: علیرضا کریمی - برنز
۹۲ کیلوگرم: امیررضا علیپور - طلا
۹۷ کیلوگرم: حسین مفیدی - برنز
۱۲۵ کیلوگرم: مرتضی جان‌محمدزاده - طلا

 
 
برچسب ها: کشتی آزاد ، مسابقات کشتی
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