سامانه ثبت‌نام و بارگذاری آثار پانزدهمین جشنواره ملی رضوی از روز یکشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۵ برای حضور فیلم‌سازان و علاقه‌مندان در این رویداد فرهنگی و هنری فعال می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - ثبت‌نام و ارسال آثار برای حضور در پانزدهمین جشنواره ملی رضوی از روز یکشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد و فیلم‌سازان سراسر کشور می‌توانند با مراجعه به سامانه جشنواره، فرم تقاضای شرکت در این رویداد را تکمیل و آثار خود را بارگذاری کنند.

پانزدهمین جشنواره ملی رضوی به همت بنیاد بین‌المللی امام رضا(ع)، با همکاری انجمن سینمای جوانان ایران و حمایت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد، از ۲۱ تا ۲۴ دی‌ ۱۴۰۵ در شهر یزد برگزار خواهد شد.

این جشنواره در حوزه فیلم کوتاه دارای دو بخش «مسابقه» و «جنبی» است. بخش مسابقه شامل سه بخش داستانی، مستند و پویانمایی است و آثاری که با اهداف و موضوعات جشنواره همخوانی داشته باشند، امکان حضور در رقابت را خواهند داشت.

بر اساس مقررات جشنواره، آثار ارسالی باید پس از فروردین ۱۴۰۴ تولید شده باشند و در سه بازه گروه «تا ۱۸۰ ثانیه»، «تا ۱۵ دقیقه» و «تا ۳۰ دقیقه» امکان حضور در جشنواره را دارند. هر فیلم‌ساز نیز می‌تواند حداکثر دو اثر به جشنواره ارسال کند.

 ثبت‌نام و بارگذاری آثار در جشنواره تنها به شیوۀ اینترنتی امكان‌پذیر است؛ بنابراین لازم است درخواست‌كنندگان با مراجعه به سایت iycs.ir فرم تقاضای شركت در جشنواره را تكمیل كرده و سپس فایل آثار خود را بارگذاری کنند.

مهلت ثبت‌نام و بارگذاری آثار تا ۵ آبان ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت و بر اساس اعلام دبیرخانه، این مهلت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

پانزدهمین جشنواره ملی رضوی با هدف ترویج فرهنگ و معارف رضوی، شناسایی و حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان آثار مرتبط با این حوزه برگزار می‌شود.

منبع: انجمن سینمای جوان

برچسب ها: انجمن سینمای جوانان ایران ، جشنواره ملی رضوی
خبرهای مرتبط
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
«قرار» سهم فیلم کوتاه از سینما را گرفت؛ نوبت مخاطب‌سازی است
«طلوع ماه» به ایستگاه پایانی رسید؛ معرفی برگزیدگان عکس و فیلم
در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
روایت برگزیده‌های پویش «طلوع ماه» از ثبت تصویری یک رویداد تاریخی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
جنگ، سیاه چاله هژمون آمریکا
ثبت‌نام پانزدهمین جشنواره ملی رضوی از ۸ شهریور آغاز می‌شود
قدردانی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از انعکاس ایستادگی ملت ایران در رسانه ملی
نقشه راه جنگ اقتصادی در ویژه برنامه «جریان اقتصاد» شبکه یک سیما
«سیگنال» آلمان در شبکه نمایش
حماسه نیروی هوایی ارتش امشب در «سرو، سپید، سرخ»