باشگاه خبرنگاران جوان - ثبت‌نام و ارسال آثار برای حضور در پانزدهمین جشنواره ملی رضوی از روز یکشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد و فیلم‌سازان سراسر کشور می‌توانند با مراجعه به سامانه جشنواره، فرم تقاضای شرکت در این رویداد را تکمیل و آثار خود را بارگذاری کنند.

پانزدهمین جشنواره ملی رضوی به همت بنیاد بین‌المللی امام رضا(ع)، با همکاری انجمن سینمای جوانان ایران و حمایت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد، از ۲۱ تا ۲۴ دی‌ ۱۴۰۵ در شهر یزد برگزار خواهد شد.

این جشنواره در حوزه فیلم کوتاه دارای دو بخش «مسابقه» و «جنبی» است. بخش مسابقه شامل سه بخش داستانی، مستند و پویانمایی است و آثاری که با اهداف و موضوعات جشنواره همخوانی داشته باشند، امکان حضور در رقابت را خواهند داشت.

بر اساس مقررات جشنواره، آثار ارسالی باید پس از فروردین ۱۴۰۴ تولید شده باشند و در سه بازه گروه «تا ۱۸۰ ثانیه»، «تا ۱۵ دقیقه» و «تا ۳۰ دقیقه» امکان حضور در جشنواره را دارند. هر فیلم‌ساز نیز می‌تواند حداکثر دو اثر به جشنواره ارسال کند.

ثبت‌نام و بارگذاری آثار در جشنواره تنها به شیوۀ اینترنتی امكان‌پذیر است؛ بنابراین لازم است درخواست‌كنندگان با مراجعه به سایت iycs.ir فرم تقاضای شركت در جشنواره را تكمیل كرده و سپس فایل آثار خود را بارگذاری کنند.

مهلت ثبت‌نام و بارگذاری آثار تا ۵ آبان ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت و بر اساس اعلام دبیرخانه، این مهلت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

پانزدهمین جشنواره ملی رضوی با هدف ترویج فرهنگ و معارف رضوی، شناسایی و حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان آثار مرتبط با این حوزه برگزار می‌شود.

منبع: انجمن سینمای جوان