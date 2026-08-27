رئیس مجلس با بیان اینکه اختلاف و فرسایش توان داخلی، دقیقا همان چیزی است که دشمن می‌خواهد، گفت: با تلاش‌های دولت و ایستادگی مردم در جنگ اقتصادی پشت دشمن‌ به خاک مالیده خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس مجلس با بیان اینکه اختلاف و فرسایش توان داخلی، دقیقا همان چیزی است که دشمن می‌خواهد، گفت: با تلاش‌های دولت و ایستادگی مردم در جنگ اقتصادی پشت دشمن‌ به خاک مالیده خواهد شد.

متن پیام محمدباقر قالیباف رئیس مجلس به مناسبت هفته دولت به شرح زیر است:

«هفته دولت، تنها یک مناسبت در تقویم جمهوری اسلامی نیست، بلکه یادآور عهد بزرگ خدمتگزاری به ملتی است که در سخت‌ترین میدان‌ها ایستاده و پای آرمان‌های انقلاب اسلامی و استقلال ایران عزیز، مجاهدانه ایستادگی کرده است.

این هفته با نام‌های جاودانه شهیدان محمدعلی رجایی، محمدجواد باهنر و سیدابراهیم رئیسی پیوند خورده است؛ مردانی که دولت را نه سکوی قدرت، بلکه سنگر خدمت دانستند و نشان دادند مسئولیت در جمهوری اسلامی، پیش از آنکه امتیاز باشد، امانت و تکلیف است.

امروز، در شرایطی متفاوت و سرنوشت‌ساز، دولت باید در کنار حفظ کیان انقلاب اسلامی، معیشت مردم، قدرت خرید، اشتغال جوانان و امنیت اقتصادی را در اولویت قرار دهد و باری از دوش مردم بردارد.

رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره حمایت از دولت، حفظ وحدت و همدلی و هم‌افزایی ارکان نظام، نقشه راهی روشن برای عبور از شرایط دشوار است. حمایت از دولت به معنای چشم‌پوشی از ضعف‌ها نیست، بلکه اعتماد به دولت برای خدمت بهتر به مردم است. در شرایطی که جنگ پیامدهایی بر اقتصاد کشور ایجاد کرده است و دشمن همه ظرفیت‌های خود را برای فشار بر ملت ایران به میدان آورده، مسئولان اجرایی تلاش های موثری  برای اداره کشور داشته‌اند و تلاش فراوانی برای برطرف کردن نقاط ضعف دارند.

در چنین شرایطی گوش فرا دادن به توصیه‌های موکد رهبری معظم انقلاب مبنی بر وحدت، انسجام ملی و اعتماد به مسئولین مهم‌ترین پشتوانه کارگزاران کشور برای عبور از چالش‌ها و اعتلای نام ایران اسلامی است.

کشور در یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار قرار دارد و به فضل الهی، خواهیم دید که دولت و دستگاه اجرایی نیز با اتکا به توان مردم، فعالان عرصه اقتصاد در بخش خصوصی و همه ارکان نظام، دشمن را در این میدان نیز شکست خواهد داد و پشت دشمن‌ به خاک مالیده خواهد شد و ان‌شاءالله به‌زودی شاهد بی‌اعتباری عملیات روانی‌های دشمن در این زمینه خواهیم بود.

امروز کارمند دولت، مدیر دستگاه اجرایی، استاندار، فرماندار، مسئول اقتصادی و همه کسانی که پشت میزهای خدمت نشسته‌اند، باور دارند که آن میز، در شرایط جنگ اقتصادی، یک سنگر است و خدمت درست، سریع و صادقانه به مردم، بخشی از دفاع ملی است.

مجلس شورای اسلامی نیز خود را در کنار دولت و خدمتگزار مردم می‌داند و با تمام ظرفیت تقنینی و نظارتی، برای رفع موانع، اصلاح قوانین و پیگیری مطالبات مردم در کنار دولت خواهد بود.

اینجانب با تبریک ولادت با سعادت پیامبر رحمت و امام جعفر صادق علیهماالسلام، ضمن گرامیداشت یاد شهیدان و تبریک هفته دولت به دولتمردان، به‌ویژه رئیس‌جمهور محترم، جناب آقای دکتر پزشکیان، از خداوند منان توفیق روزافزون خدمت به مردم را برای همه تلاشگران عرصه اجرایی کشور تحت توجهات حضرت ولی الله الاعظم ارواحنا فداه خواستارم.»

برچسب ها: محمد باقر قالیباف ، هفته دولت
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۳
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۲ ۰۵ شهريور ۱۴۰۵
از لینان چه خبر!؟؟؟؟
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۷ ۰۵ شهريور ۱۴۰۵
آقا رئیس قبل از آنکه پشت دشمن به خاک مالیده شود پشت ما مردم کم درآمد داره به خاک مالیده می شود
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۵ ۰۵ شهريور ۱۴۰۵
اگر گذشت میکردید و دور اول انتخابات بنفع جلیلی می رفتید کنار اکنون نه جنگ نظامی داشتیم نه جنگ اقتصادی جواب این همه مصیبت وارده راچه کسی و کسانی خواهتد داد دنیا محل گذر است آخرت درک ثانیه هاست..
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۲ ۰۵ شهريور ۱۴۰۵
از اینکه زیر پست های مربوط به ایشون کامنتی وجود نداره میشه نظر مردم درباره سخنان و عملکرد ایشون رو حدس زد
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۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۹ ۰۵ شهريور ۱۴۰۵
هفته دولت بی کفایت مگه قرار نبود سود سهام بدین
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۲ ۰۵ شهريور ۱۴۰۵
فعلا که ما شکست خوردیم
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۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۰ ۰۵ شهريور ۱۴۰۵
شما که جات خوبه
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۷ ۰۵ شهريور ۱۴۰۵
به قیمت له شدن مردم حتما شکست میخوره!!!!
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۳
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Iran (Islamic Republic of)
دولت خصوصی
۱۷:۰۲ ۰۵ شهريور ۱۴۰۵
گوشی خوب توی بازار 710 میلیون تومان با سیم کارت خوب و ریجستری حافظه جناب آقای قالیباف عزیز ! وقتی همه چی هست و پول هم داریم بخریم چرا مثله گداها از دنیا بریم پزشکیان عزیزتر !؟!
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۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۴ ۰۵ شهريور ۱۴۰۵
اونی که شکست کمر مردم بود
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۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۷ ۰۵ شهريور ۱۴۰۵
مجلس در راس امور چی شد؟
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۱ ۰۵ شهريور ۱۴۰۵
تا کنون که کمر ملت ایران زیر فشار اقتصادی خم شده است با توجه به علاقه حکمرانان نسبت به افزایش قیمت بنزین تا چند هفته دیگر این فشار اقتصادی مضاعف خواهد گردید.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۰ ۰۵ شهريور ۱۴۰۵
نشستی حرف میزنی از زندگی مردم ک خبر نداری..فعلا ما مردم زیر بار زندگی ومعیشت شکست خوردیم
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