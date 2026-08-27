باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - وزارت خارجه قطر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی (نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر) در دیدار با سید عباس عراقچی (وزیر خارجه ایران) در تهران، درباره تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها و فراهم‌سازی زمینه برای گفت‌و‌گو، رایزنی کرده است.

در این بیانیه آمده که دو طرف درباره چارچوب پیشنهادی مرحله‌ای برای ایجاد یک کریدور کشتیرانی موقت مشترک از طریق تنگه هرمز نیز بحث و تبادل نظر کرده‌اند.

وزارت خارجه قطر افزوده است که عراقچی بر لزوم احترام به حاکمیت کشور‌های همسایه و آزادی دریانوردی تأکید کرده است. همچنین بن‌عبدالرحمن بر اهمیت ادامه تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها و حل اختلافات از مسیر گفت‌و‌گو تأکید کرده است.

منبع: الجزیره