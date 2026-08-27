وزارت خارجه قطر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر، در دیدار با وزیر خارجه ایران، در تهران درباره تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها و فراهم‌سازی زمینه برای گفت‌و‌گو رایزنی کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - وزارت خارجه قطر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی (نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر) در دیدار با سید عباس عراقچی (وزیر خارجه ایران) در تهران، درباره تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها و فراهم‌سازی زمینه برای گفت‌و‌گو، رایزنی کرده است. 

در این بیانیه آمده که دو طرف درباره چارچوب پیشنهادی مرحله‌ای برای ایجاد یک کریدور کشتیرانی موقت مشترک از طریق تنگه هرمز نیز بحث و تبادل نظر کرده‌اند.

وزارت خارجه قطر افزوده است که عراقچی بر لزوم احترام به حاکمیت کشور‌های همسایه و آزادی دریانوردی تأکید کرده است. همچنین بن‌عبدالرحمن بر اهمیت ادامه تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها و حل اختلافات از مسیر گفت‌و‌گو تأکید کرده است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: ایران و قطر ، تنگه هرمز
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۵ ۰۵ شهريور ۱۴۰۵
چه جور عربا دارن نفت صادر می‌کنند ولی ما هیچ
الان رایزنی برا صادرات بهتر اوناست
پس ما چی
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۴ ۰۵ شهريور ۱۴۰۵
باید نا زمانیکه در مورد خلبانان عزیزمون رفتارش رو درست نمی‌کرد به ایران راهش نمیدادین
۰
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