باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمد احمدی، معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس انرژی ایران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران گفت: بورس انرژی ایران در زمینه فروش برق در سه تابلوی «برق عادی»، «برق سبز» و «برق آزاد» فعالیت می‌کند.

او افزود: در مجموع، کل برق معامله‌شده در بورس انرژی بین ۳۰ تا ۳۷ درصد معاملات برق کشور را شامل می‌شود و قیمت برق نیز بر اساس شرایط عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.

احمدی اظهار کرد: در حال حاضر قیمت برق عادی در محدوده ۳۰۰ تا ۳۵۰ تومان نوسان دارد. قیمت برق سبز نیز امروز تا ۸ هزار تومان رسید، اما این قیمت در روز‌های مختلف و بر اساس شرایط عرضه و تقاضا بین ۶ تا ۸ هزار تومان متغیر است.

معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس انرژی ایران ادامه داد: قیمت برق آزاد نیز معمولاً به‌صورت طبیعی حدود هزار تومان پایین‌تر از قیمت برق سبز در بازار معامله می‌شود.

او درباره ایجاد تابلوی جدید در حوزه برق در بورس انرژی گفت: قرار نیست تابلوی جدیدی در بورس انرژی ایجاد شود. موضوعی مطرح شده بود که شاید منظور آن ایجاد تابلوی اختصاصی برای برخی صنایع بوده باشد، اما در حال حاضر چنین تصمیمی نداریم.