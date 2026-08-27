به گفته مدیرکل راه وشهرسازی استان کرمان، اولین آزادراه استان کرمان در مهرماه عملیاتی می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی راد _ علی حاجی زاده در نشست خبری به مناسبت هفته دولت که به میزبانی استانداری کرمان برگزار شد، گفت: ۱۷ طرح راه سازی، که عموما باند دوم راه‌های بزرگ استان که به کریدور‌های ترانزیتی متصل هستند در دستور کار است.

وی افزود: منابع، این طرح‌ها از منابع عمومی واعتبارات ملی و بخشی هم از محل مسئولیت‌های اجتماعی تامین شده است.

وی بیان کرد: ۲۲۰ کیلومتر قرارداد فعال داریم این در حالی است که ۱۱ درصد مساحت کشور با طول ۲۳ هزار کیلومتر راه اصلی، ترانزیتی و روستایی دراستان کرمان واقع شده است.

نیاز به ۵۱ همت اعتبار برای بزرگراه‌های استان

وی بیان کرد: ۵۱ همت اعتبار نیاز داریم تا احداث راه‌های بزرگراهی استان را به دست بگیریم.

وی گفت: شرکت ساخت زیربنا‌های کشور احداث جاده بافت ارزوییه به حاجی آباد، شهربابک به هرات و راور به دیهوک را در دست ساخت دارد.

حاجی‌زاده بیان کرد: در دولت‌های مختلف طرح‌های مختلفی درحوزه مسکن اجرایی شده که در مسکن حمایتی نیز ۶۵ هزارنفر در قالب مسکن حمایتی ثبت نام کردند که بدلیل سهم آورده مردمی و قوانین ثبت نام، ریزش‌هایی داریم و نهایتا برای ۲۵ هزار نفر پروژه‌های تعاونی ساز یا انبوه ساز توسط بنیاد مسکن شروع شده‌است.

حاجی زاده تصریح کرد: تمام اقدامات ما در تامین زمین و اقدامات مسکن پایه و اساسش اقدامات شهرسازی است که عمده طرح‌های آن هم در شورای عالی معماری وشهرسازی کشور درقالب کمیسیون ماده ۵ انجام می‌شود.

وی افزود: قانون جوانی جمعیت برای شهر‌های بالای ۵۰۰ هزارنفر امکان واگذاری زمین نیست و برای شهر کرمان نیز واگذاری زمین درشهر‌های اقماری انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه شاخص جمعیت درهکتار در کرمان پایین است، بیان کرد: ممکن است همه شاخص‌ها را رعایت کنیم، اما شاخص‌هایی در توزیع اعتبارات درکشور که در اختیار سازمان برنامه و بودجه است در اختیار مانباشد.

وی تاکید کرد: ما در استان معترض به طولاتی شدن راه‌ها هستیم و مساله بعد مسافت در استان پهناور کرمان مورد بحث است که این سوال را در ذهن ما ایجاد می‌کند که آیا در نظام بودجه ریزی این وسعت دیده می‌شود.

راه های ۲۰ ساله ای که هنوز اجرایی نشده اند

حاجی زاده بیان کرد: در این استان راهی داریم که ۲۰ سال در دست ساخت است البته این راه ۳۰۰ کیلومتری و مشترک با استان دیگر است.

مدیرکل راه وشهرسازی استان گفت: بودجه راه در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی در دست مانیست و یک مورد از این دست فعالیت‌ها تفاهم نامه‌ای است که اخیرا با ارزش ۵۰۰ میلیارد تومان در این حوزه منعقد شده است.

حاجی زاده بحث نبود آزادراه در استان کرمان را از غفلت‌های واقع شده در حوزه راه در استان ذکر کرد و افزود: اولین آزادراه استان با محوریت انار _باغات با سهم ۶۰ درصدی سرمایه گذار و ۴۰ درصد وزارتخانه با جدیت استاندار کرمان مراحل کار را پیش برده و مهرماه وارد فاز عملیاتی می‌شود.

حاجی زاده تصریح کرد: ۵۰ کیلومتر از راه‌های مواصلاتی استان با ارزش ۳ هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان در هغته دولت افتتاح شد که این پروژه‌ها شامل بهسازی محور‌های استراتژیک بم-جیرفت، راور-دیهوک، زرند-سیریز و جیرفت-کهنوج-رودان، همچنین احداث باند دوم محور‌های رفسنجان-نوق و بهادرآباد-اسلام‌آباد است.

در این نشست معاونین اداره راه نیز به بیان نقطه نظرات خود پرداختند، رحمانی معاون شهرسازی اداره راه، در این نشست گفت: از جمله مسائل مورد انتقاد بحث شهرسازی است از آنجایی که زندگی ماشینی شده و ناچار مسائل ترافیک وحمل ونقل باید در شهرسازی دیده شود.

وی از وجود الزامات دقیق در بهسازی بافت تاریخی شهر‌ها خبر داد و گفت: در اجرای این طرح‌های هویتی با ادارات و دستگاه‌هایی، چون شهرداری و میراث فرهنگی همکاری داریم.