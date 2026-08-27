سرپرست پلیس راه فرماندهی انتظامی استان گیلان از اعمال محدودیت تردد کامیون و تریلر در محور‌های قدیم رشت ـ قزوین و آستارا ـ اردبیل، همزمان با ایام ولادت حضرت رسول اکرم (ص) و ولادت امام جعفر صادق (ع) خبر داد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ "محمد صالحی" ضمن عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن ولادت حضرت رسول اکرم (ص) و همچنین ولادت امام جعفر صادق (ع) اظهار داشت: با توجه به پیش‌بینی افزایش سفر‌ها و حجم تردد وسایل نقلیه به مقصد استان گیلان در این ایام، محدودیت‌های ترافیکی به منظور ارتقای ایمنی، ایجاد کشش ترافیکی و تسهیل در عبور و مرور در برخی محور‌های ارتباطی استان اعمال می‌شود.

وی افزود: تردد انواع کامیون و تریلر، به استثنای خودرو‌های حامل مواد سوختی و فاسدشدنی، در محور قدیم رشت ـ قزوین و بالعکس از ساعت ۷  تا ۲۴  روز جمعه و یکشنبه  ۶ و ۸ شهریور ۱۴۰۵ ممنوع می‌باشد.

 سرپرست پلیس راه فرماندهی انتظامی استان گیلان ادامه داد: در محور آستارا ـ اردبیل و بالعکس نیز تردد انواع کامیون و تریلر، به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی، از ساعت ۷ تا ۲۴ روز جمعه ۶ شهریور ۱۴۰۵ ممنوع خواهد بود.

سرهنگ صالحی از رانندگان خواست ضمن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محور‌های مواصلاتی اطلاع پیدا کرده و با مأموران پلیس راه همکاری لازم را داشته باشند.

برچسب ها: ترافیک ، پلیس راه
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