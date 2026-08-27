باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالناصر همتی روز پنجشنبه در حاشیه آیین افتتاح طرح توسعه یک شرکت لاستیک گتوند از تلاش‌های استاندار خوزستان در راستای توسعه اقتصادی استان قدردانی کرد و گفت: بانک مرکزی از طرح‌های کلیدی و زیرساختی استان خوزستان به ویژه در حوزه کشاورزی و صنعت، حمایت لازم را به عمل خواهد آورد.

او به اهمیت تامین مالی طرح‌های تولیدی و اشتغال‌زا اشاره و اظهار کرد: توسعه بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی در خوزستان، ظرفیت بی‌نظیری برای ایجاد اشتغال پایدار و افزایش بهره‌وری دارد و بانک مرکزی با سیاست‌های انقباضی و انبساطی مناسب، از حرکت‌های موثر در این مسیر حمایت خواهد کرد.

در این آیین طرح توسعه دیبا پلاستیک کارون گتوند با اعتباری افزون بر یکهزار و ۲۱۰ میلیارد ریال آغاز شد.

عبدالناصر همتی روز پنجشنبه در جریان سفر به دزفول از کارخانه قند شهدای دزفول، شرکت قارچ جلگه دز و روغن ساعی بازدید و در جریان فعالیت این واحدهای صنعتی قرار گرفت.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین از هلدینگ دشت لاله نصر خوزستان از واحدهای آسیب دیده جنگ تحمیلی سوم نیز بازدید کرد.

عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی صبح پنجشنبه از طریق فرودگاه بین‌المللی شهید سلیمانی اهواز وارد استان خوزستان شد و مورد استقبال سید محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان قرار گرفت.

نشست با فعالان اقتصادی استان و سفر به دزفول و گتوند از جمله مهمترین برنامه سفر یک‌روزه همتی به خوزستان است.

منبع: ایرنا