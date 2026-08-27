باشگاه خبرنگاران جوان - روحاله عمادی، با اشاره به عملکرد این اداره کل در هفته دولت، اظهار کرد: با رویکرد عدالتمحور دولت چهاردهم، ۶۰۵۴ واحد مسکونی در سطح استان به بهرهبرداری رسید. همچنین در حوزه واگذاری زمین و تثبیت مالکیت، اقدامات موثری صورت گرفته است که از جمله آن میتوان به واگذاری ۳۰۰۰ قطعه زمین در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت، ۱۰۰۰ قطعه زمین به خانوادههای شهدا و ایثارگران، ۴۷۵۰ قطعه زمین به نیروهای مسلح و ۱۷۰۰ واحد زمین سازمانی به فراجا اشاره کرد.
وی افزود: همچنین اسناد مالکیت ۲۰۰ قطعه مسکونی در اروندکنار و ۲۴۰ قطعه مسکونی در محله بلوکیهای بندر امام خمینی (ره) پس از چندین دهه تحویل داده شد.
عمادی با اشاره به حوزه بازآفرینی شهری گفت: پس از توقف در دولت قبل، دستور تخصیص قیرهای بازآفرینی در دولت چهاردهم صادر شد و برای آسفالت معابر بافت فرسوده در ۱۷ شهر استان، تفاهمنامهای به میزان ۵۲ هزار تن قیر منعقد شده است که فرآیند آن در حال انجام است.
افتتاح پل عناقچه با کاهش ۵۳ کیلومتری مسیر
عمادی با اشاره به پروژههای راهسازی، بیان کرد: بهرهبرداری از پل عنافچه با طول ۱۴۰۰ متر، یکی از پروژههای اولویتدار بود که با هزینه ۶۲۰ میلیارد تومان به سرانجام رسید. ارزش بهروز این پروژه ۱۲۰۰ میلیارد تومان برآورد میشود.
وی ادامه داد: این پل روی رودخانه کارون ساخته شده و دهستان عنافچه را به جادههای اصلی منطقه و شهر ملاثانی متصل میکند و مسافت ۵۳ کیلومتر فعلی را به ۱.۵ کیلومتر کاهش میدهد. جمعیتی نزدیک به ۳۰ هزار نفر و بالای ۴۰ روستا از این پل بهرهمند میشوند.
اهمیت اقتصادی و پدافند غیرعامل پل عنافچه
مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان با اشاره به اهمیت این پل، گفت: این پل یکی از مسیرهای مهم ارتباطی بین روستاهای منطقه باوی و شهرهای اطراف است که رفتوآمد کشاورزان و ساکنان محلی را تسهیل میکند و وابستگی به مسیرهای طولانیتر با شناورهای قدیمی را کاهش میدهد. همچنین در حوزه پدافند غیرعامل نقش مهمی ایفا میکند و از نظر اقتصادی، به انتقال محصولات کشاورزی، تقویت مبادلات تجاری محلی و توسعه اقتصادی روستاهای اطراف کمک میکند.
افتتاح ۲۲ کیلومتر آزادراه و ۳۸ کیلومتر بزرگراه در استان
عمادی با اشاره به زیرساختهای حملونقل، اظهار کرد: با تلاش متخصصان شرکت ساخت و توسعه زیربنای حملونقل، شاهد افتتاح ۲۲ کیلومتر آزادراه و ۳۸ کیلومتر بزرگراه در استان هستیم. از مهمترین این پروژهها میتوان به کنارگذر بهبهان، رامهرمز، شادگان، غیزانیه و محور استراتژیک ماهشهر به هندیجان اشاره کرد. این پروژهها با هدف ارتقای ایمنی و تسهیل در شریانهای مواصلاتی استان به بهرهبرداری رسیدهاند.
منبع: ایسنا