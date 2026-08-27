سرمربی وزنه‌برداری دختران در مراسم تجلیل با حضور وزیر ورزش، استراتژی تیم برای بازی‌های ناگویا را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم تقدیر از تیم‌های ملی مدال آور وزنه برداری بانوان در رقابت‌های قهرمانی آسیایی اخیر ۲۰۲۶ ازبکستان صبح امروز (پنجشنبه ۵ شهریور ماه) با حضور وزیر ورزش و جوانان برگزار شد. الهام حسینی، سرمربی تیم‌های ملی نوجوانان و جوانان نیز در این دیدار صمیمانه حضور داشت و صحبت‌هایی را مطرح کرد.

او با بیان این که کسب عنوان نایب قهرمانی بانوان وزنه برداری ایرانی در این رقابت‌ها حاصل حمایت‌های ویژه متولیان ورزش کشور از این رشته است، گفت: اگر حمایت‌های بی دریغ رییس فدراسیون وزنه برداری و در کنار آن توجه ویژه وزارت ورزش و جوانان به دختران نبود، به این مرحله نمی‌رسیدیم. اردو‌های تیم ملی بانوان در چند وقت اخیر پا به پای مردان برگزار شده و هیچ تبعیضی وجود نداشته است. همین که فدراسیون تصمیم به ساخت کمپ تخصصی برای دختران گرفته، گواه روشنی بر این ادعاست.

دارنده اولین مدال بین المللی وزنه برداری زنان ایران به پرورش نسل نوظهور وزنه برداری دختر در کشور اشاره کرد و توضیح داد: وزنه برداری در کشور با اقبال خوبی از سوی دختران رو به رو است و ما در حال حاضر توانستیم استعداد‌های زیادی را شناسایی کنیم، اما مشکلی که در این رابطه وجود دارد، نداشتن خوابگاه وسالن تمرینی برای سامان دهی این نفرات دهی است. ما در حاضر پدیده ۱۶ ساله‌ای به نام آوا فرهادی داریم که رکوردهایش ما فوق تصورهاست. اگر شرایط سنی او اجازه می‌داد حتما به رقابت‌های قهرمانی آسیا اعزام می‌شد و نتیجه‌ای درخشان را رقم می‌زد.

حسینی در خصوص بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا که کمتر از یک ماه دیگر برگزار می‌شود، افزود: بازی‌های آسیایی میدان بزرگی است و سطح رقابت در آن بسیار بالاست؛ بنابراین ما تصمیم به اعزام کیفی گرفتیم و دو نماینده در این مسابقات خواهیم داشت. عدم انتخاب سایر نفرات منوط به عدم شایستگی آن‌ها نیست. ما می‌خواهیم دست پر برویم که انشاءالله دست پر برگردیم. 

برچسب ها: وزنه برداری ، وزنه برداری بانوان
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