دنیل گرا مدافع مجارستانی پرسپولیس حدود ۱۰ روز دیگر به تمرینات اضافه می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - دنیل گرا، مدافع مجارستانی تیم فوتبال پرسپولیس که در جریان آخرین بازی دوستانه  سرخ‌پوشان در اردوی ترکیه از ناحیه پاشنه پا دچار مصدومیت شده بود، طی روزهای اخیر روند آماده‌سازی خود را آغاز کرده است.

گرا در روزهای اخیر نرم دوی را آغاز کرده و زیر نظر مربی بدنساز تمرینات اختصاصی خود را دنبال می‌کند. روند بهبودی این بازیکن مثبت بوده و در صورت ادامه این شرایط، او حدود ۱۰ روز دیگر به تمرینات گروهی پرسپولیس اضافه خواهد شد.

این در حالی است که گرا به دلیل همین مصدومیت، در چند دیدار ابتدایی پرسپولیس در لیگ برتر غایب بود و از تمرینات گروهی فاصله داشت. 

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، بازیکن خارجی پرسپولیس
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