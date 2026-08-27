تولیت آستان مقدس شاهچراغ با اشاره به ابعاد «جنگ رمضان»، بر تداوم نبرد در چهار عرصه نظامی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجت الاسلام ابراهیم کلانتری تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی در صد و سی ششمین نشست از سلسه مباحث «جهاد تبیین»، و جلسه شانزدهم از مبحث «بررسی ابعاد مختلف جنگ رمضان» به عرصه‌های مختلف جنگ استکبار علیه نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: در حال حاضر چهار جنگ اصلی و تمام عیار علیه کشور وجود دارد که یکی از آنها جنگ نظامی است که هجمه‌ی شیطان بزرگ؛ آمریکا و رژیم سفّاک صهیونیستی به نظام مقدس جمهوری اسلامی می‌باشد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برای اولین بار است که این مقابله نظامی بین ایران و آمریکا که رأس استکبار و یکی از ابر قدرت‌های جهانی می‌باشد صورت گرفته است.

استاد دانشگاه تهران، دومین عرصه را جنگ اقتصادی دانست و گفت: در این میدان نیز جنگ علیه کشور از بدو پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شده و تاکنون ادامه دارد، که روز به روز هم شدیدتر می‌شود.

او ادامه داد: سومین عرصه جنگ، در حوزه امنیتی می‌باشد که این هم همیشه وجود داشته و استمرار پیدا کرده است و تعداد زیادی از سرویس‌های جاسوسی دنیا در یک لشکر شیطانی علی الدوام علیه جمهوری اسلامی ایران، دست به اقدام زده‌اند. برای نمونه اگر یک گروه داعشی و یا یک تروریست وارد کشور می‌شود، تنها تحقق یک درصد از آن برنامه‌های تروریستی علیه کشور است و نزدیک به ۹۹ درصد آن اقدامات تروریستی که قرار بوده صورت بگیرد، توسط گروه‌های امنیتی، قبل از وقوع، خنثی شده است. علی‌رغم تمام اقدامات و برنامه‌های شیطانی سرویس‌های جاسوسی و تروریستی مختلف، جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر یکی از امن‌ترین کشور‌های دنیا است.

رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی، چهارمین عرصه جنگ را شرارت‌ها و برنامه‌های دشمن در عرصه فرهنگی دانست و گفت: دشمن در این عرصه به شدت فعال است. سخن امام شهید (رضوان الله علیه) در این خصوص یک حجت می‌باشد و خود ما هم آن را درک می‌کنیم، زمانی که ایشان فرمودند به آن یقین پیدا کردیم که سرویس‌های تروریستی سیا، موساد و سایر شبکه‌های جاسوسی، پشتیبان جنگ فرهنگی و نرم علیه جوانان ایران می‌باشند؛ بی‌حجابی‌ها و هنجارشکنی‌ها تنها بخشی از فعالیت‌های خصمانه و نقشه‌های سرویس‌های جاسوسی در جامعه اسلامی است.

تولیت آستان مقدس، خاطرنشان کرد: قطعاً پشت این نابهنجاری‌های گسترده در عرصه حجاب و عفاف و حرکت به سمت هرج و مرج‌های فرهنگی در جامعه اسلامی، سرویس‌های جاسوسی دشمن قرار دارند وگرنه، نه خصلت و سنت ایرانی و نه تدیّن و ایمان مردم، اجازه شیوع و گسترش این همه بی‌حجابی و بی‌حیایی در کشور را نمی‌دهد. قطعاً کسانی پشت این کار می‌باشند که هزینه‌های زیادی نیز در این زمینه انجام داده‌اند و با برنامه‌ریزی‌های پیچیده و دقیق در حال انجام این جنگ نرم فرهنگی در کشور علیه جوانان و نوجوانان ما می‌باشند.

او با بیان اینکه انتظار می‌رود که دولت، مجلس و قوه قضائیه در هر چهار عرصه جنگ ترکیبی علیه کشور، فعال باشند، گفت: هدف دشمن در هر چهار جنگ یکی است، نباید تمام وقت و هزینه خود را صرف تنها جنگ نظامی کنیم، لازم است در هر چهار جبهه با تمام قدرت وارد شویم و نقشه شیطانی ابرقدرت‌ها و شبکه‌های جاسوسی را برملا و خنثی نماییم. هدف دشمن در هر چهار عرصه جنگ علیه کشور، یکی است و آن هم شکستن نظام جمهوری اسلامی و به تعبیر امام شهید (ره)، بلعیدن جمهوری اسلامی ایران است. دشمنان ایران اسلامی با تمام توان و قدرت در هر چهار عرصه فعالیت می‌کنند و ما نباید فقط در یک عرصه حضور داشته باشیم و سایر زمینه‌ها را رها کنیم.

استاد دانشگاه تهران، تصریح کرد: پیروزی دشمن در هریک از عرصه‌های جنگ، او را به پیروزی مورد نظر خودش خواهد رساند؛ به عبارت دیگر، موفقیت در جبهه فرهنگی آنان را به همان هدفی که در عرصه نظامی داشتتند، می‌رساند.

تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی در پایان اظهار کرد: همه دستگاه‌های نظارتی، مسئولین نظام و آحاد مردم در قبال جمهوری اسلامی ایران مسئول هستند، باید با یاری خداوند تلاش کنیم و هرکس برحسب وظیفه، خود را در جبهه جهاد و جنگ ببیند و به تکلیف الهی خود عمل کند، در این صورت و طبق آیه شریفه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ»؛ «ای مؤمنان! اگر خدا را یاری کنید، خدا هم شما را یاری می‌کند و گام هایتان را محکم و استوار می‌سازد»؛ قطعاً پیروزی نهایی از آن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.