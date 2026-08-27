شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از معابر نا ایمن بلوار مصطفی امامی شهرستان کرمانشاه ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - این روز‌ها معابر نا ایمن در بلوار مصطفی امامی به سمت چهارراه ارشاد در شهرستان کرمانشاه به مکانی نا ایمن تبدیل شده، بطوریکه این مکان برای عابرانی که قصد رفتن به آموزشگاه ها، مدارس و بوستان معلم را دارند بسیار خطرآفرین شده و احتمال تصادف آنها وجود دارد.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام و عرض ادب شهر کرمانشاه بلوار مصطفی امامی به سمت چهار راه ارشاد که پارک معلم هم آنجا هست. متاسفانه این بلور جز محدوده شهرداری منطقه دو خیابان سنجابی است شهرداری منطقه هیچ همکاری جهت نصب سرعت گیر انجام نمی‌دهد و پیگیری‌های ما به نتیجه نرسید. در این بلوار علاوه و مدارس؛ آموزشگاه‌ها بوستان معلم هست که روزانه گردشگران از پیر و جوان تا کودک و خردسال برای گذراندن اوقات فراغت به این مکان می‌روند و آنها مجبورند از وسط این بلوار گذر کنند. اما راننده‌ها رعایت نمی‌کنند و سرعت بالا وارد محدوده عابر و بلوار می‌شوند و هر لحظه احتمال حادثه تلخی وجود دارد. استدعا دارم مطرح و حل شود سه فقره سرعت گیر در دو سمت بلوار هم کاهش سرعت را دارد هم تردد ایمن را هزاران سپاس پیگیری بفرمائید.

برچسب ها: معابر نامناسب ، راه و شهرسازی ، سوژه خبری
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