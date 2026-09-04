باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حمیدرضا کاشانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: در حال حاضر مرغداران کمتر از قیمت تمام شده تخم مرغ تولیدی خود را عرضه می کند و به وزارت جهاد اعلام کرده بودیم که تولک بری می تواند به تداوم تولید ضربه بزند.

به گفته وی، در ۱۰ ماه اخیر مرغداران ۵۰ درصد قیمت تمام شده توانستند محصول خود را بفروشند که بازگشت گله ها به چرخه تولید، تولیدکننده تاب آوری مجدد زیان را ندارد که متاسفانه این اتفاق افتاده است.

کاشانی قیمت هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری را بسته به اوزان مختلف ۲۰۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: قیمت کنونی هر کیلو تخم مرغ نسبت به قیمت تمام شده ۷۰ هزار تومان و قیمت ارشادی وزارت جهاد ۳۰ هزار تومان اختلاف دارد.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن قیمت منطقی هر کیلو تخم مرغ برای مصرف کننده را ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزار تومان معادل هر شانه ۵۰۰ تا ۵۲۰ هزار تومان و هر عدد ۱۹ تا ۲۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: در فروشگاه های زنجیره ای و میادین با این نرخ عرضه می شود و در سطح مغازه ها توزیع بالاتر از ۲۷۰ هزار تومان گرانفروشی است.

به گفته وی، برآوردها حاکی از آن است که تولید تخم مرغ در شهریور به ۱۱۵ هزار تن برسد که با احتساب مصرف در داخل ۱۵ هزار تن مازاد بر نیاز کشور است.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن درباره آخرین وضعیت صادرات تخم مرغ گفت: صادرات تخم مرغ توسط وزارت جهاد کشاورزی در حال انجام است که براین اساس با افت چشمگیری روبروست و از طرفی برنامه خاصی برای صادرات ندارند که همین امر منجر به کاهش ۳۰ تا ۴۰ هزار تنی صادرات نسبت به سال قبل شده است.