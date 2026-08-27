باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد، در ادامه فرایند پرداخت مطالبات از سوی سازمان، بخش دیگری از مطالبات مربوط به اسناد رسیدگی شده داروخانهها و بخشی از مراکز درمانی طرف قرارداد در سطح کشور تسویه شد.
سازمان تأمین اجتماعی در شرایط خاص کشور و با هدف حمایت از ارائهدهندگان خدمات درمانی و پایداری ارائه خدمات به بیمهشدگان و بازنشستگان، روند پرداخت مستمر مطالبات مراکز طرف قرارداد را در دستور کار دارد و بهزودی پرداخت مطالبات باقی مانده سایر ارائهدهندگان و مراکز طرف قرارداد نیز انجام خواهد شد.