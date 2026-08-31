باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مریم قوام معنوی دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر خام گفت: در حال حاضر شکر در سامانه بازارگاه موجود است به طوریکه مشکلی در توزیع وجود ندارد.

به گفته وی، با توجه به ورود و تخلیه شکر خام وارداتی، کمبودی در توزیع نداریم و از طرفی بدلیل کاهش قدرت خرید، نوسانی در بازار نداریم‌.

قوام معنوی ادامه داد: با توجه به ورود شکرهای وارداتی و برداشت محصول داخل در نیمه دوم سال، مشکلی در تامین نیاز کشور نداریم‌.

این مقام مسئول با بیان اینکه سالانه یک میلیون کسری شکر از طریق واردات تامین می شود، افزود: قیمت کنونی هر کیلو شکر درب کارخانه ۹۳ هزار و ۵۰۰ تومان و مصرف کننده ۱۰۸ هزار و ۵۰۰ و بسته بندی ۱۲۵ هزار تومان است که نسبت به قبل تغییر قیمتی نداشتیم.

به گفته وی، علی رغم افزایش قیمت جهانی، اما در بازار داخل بدلیل کاهش تقاضا قیمت نوسانی نداشته است.

دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر از مصرف روزانه ۷ هزار تن شکر در نیمه دوم سال خبر داد.