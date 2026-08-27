باشگاه خبرنگاران جوان - حسن عابدینی، کارشناس ارشد مسائل بین الملل و معاون سیاسی صدا و سیما در یادداشتی نوشت: نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونی طبق اطلاعاتی که بعدها فاش شد به ترامپ وعده داده بود که حداکثر ۵ روزه نظام حکمرانی در ایران را متلاشی خواهد کرد.
دنیا هم اکنون بیش از هر زمان دیگر دریافته که آمریکا دیگر یک ابرقدرت نیست. هژمون آمریکا در حوزه نظامی، فرهنگی، اقتصادی و... هم با چالش مواجه شده است.
جمهوری اسلامی ایران با نبرد نامتقارن ماشین جنگی چند صد میلیون دلاری آمریکا را زمینگیر کرده است، فرهنگ لیبرال دمکراسی که سالها با پوشش دستکش مخملین، ذات جنایتکارانه اش را پنهان کرده بود از پرده برون انداخت و اقتصاد ان را هم تا لبه بحران پیش برده است.
پیامد این تحولات موجب دگرگونی در مولفههای منطقهای و بین المللی شده که نوید بخش نظم نوینی در دهه سوم قرن بیست یکم است:
تغییر موازنه قدرت
آمریکا و رژیم صهیونی تا پیش از شروع جنگ ۱۲ روزه در غرب آسیا به اتکای برتری جنگ افزار، کوشیده بودند با دامن زدن به سیاست ترس و دلهره از طریق استعمار و استثمار، ثروت ملتهای غرب اسیا را چپاول کنند.
جنگ ضد ایران، اما طلسم قدرت افسانهای نظامی امریکا را شکست و جهان دید، ملتی خدا باور و خود اتکا میتواند در برابر پیشرفتهترین سلاحها ایستادگی کند. شرایط محیطی غرب آسیا چنان در حال رقم خوردن است که ایران به آرامی در حال ظهور به عنوان قدرت برتر منطقهای است.
تنگه هرمز، ابزار قدرت
مدیریت ایران بر تنگه هرمز که پیشتر تردیدهای جدی در توانمندی ایران برای اعمال آن وجود داشت هم اکنون به اثبات رسیده است. این تنگه هم اکنون نیرومندترین و مطمئنترین ابزار بازدارندهای است که ایران بدون شلیک حتی یک گلوله، زمینه فشار درد اور بر آمریکا و هم متحدانش را فراهم داده است.
مدیریت تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی دیگر فقط یک " برگ چانه زنی " نیست بلکه یک " ابزار قدرت " است. این موضوعی است که در آینده نه چندان دور تاثیرات شگرفی بر امنیت ملی، منطقهای و بین المللی خواهد گذاشت.
آیت الله سید مجتبی خامنهای رهبر انقلاب اسلامی پیشتر در پیامی تاکید کردند که " یکی از نعمتهای بیبدیل خداوند متعال برای ملّتهای مسلمان منطقهی ما خصوصاً مردم شریف ایران اسلامی، موهبت «خلیج فارس» است. نعمتی فراتر از یک پهنهی آبی که بخشی از هویت و تمدنمان را شکل داده و علاوه بر نقطه اتصال ملّتها، مسیر حیاتی و منحصربهفرد اقتصاد جهانی را در تنگه هرمز و پس از آن دریای عمان ایجاد کرده است. "
ناکامی آمریکا در تسلیم ایران
آمریکا با این خطای محاسباتی که گمان میکرد " ایران ضعیف سرانجام به قدرت آمریکا تن خواهد داد" نه فقط کاخ سفید را دچار مخمصه کرد که جهان را هم به بحران اقتصادی کشاند.
ایران با در پیش گرفتن راهبرد "جنگ منطقهای " تهدیدش را عملی کرد و با هدف قرار دادن پایگاههای نظامی و برخی زیرساختهای وابسته به آمریکا نشان داد که توان بالا بردن هزینه حمله به ملت ایران را دارد.
فرسایش نظامی آمریکا
جنگ آمریکا ضد ایران که به درازا کشیده شد بیش ازهرزمان دیگری ضعف ماشین جنگی پنتاگون را برملا کرد. این ضعف در مولفههای گوناگون متبلور شده که برکناری دهها ژنرال امریکایی در ان زمره است. این موضوع موجب عمومی شدن اختلاف میان مقامهای ارشد پنتاگون شد.
جنجال بر سر کاهش ذخایر مهمات راهبردی از قبیل موشکهای پدافندی پاتریوت، تاد و ... هم این واقعیت را نشان داد که قدرت میدانی ارتش آمریکا با آنچه در هالیوود بنمایش گذاشته میشود فاصله زیادی دارد.
شکل گیری نظم پسا آمریکایی
گرایشهای پیدا و پنهان کشورهای غرب آسیا برای شکل دهی به ائتلافهای منطقهای حکایت از آن دارد که مقاومت ایران ضربه سختی به شکست ناپذیری چترحمایتی آمریکا زد. ائتلاف سه گانه ترکیه، عربستان و پاکستان، شروعی برای نظم نوین امنیتی پسا آمریکایی است.
این ائتلاف بیانگر این است که عربستان بصورت عملی توافق آبراهام را نادیده گرفته است که گرایش کمتر دوستانهای با رژیم صهیونی خواهد داشت. بازتاب آن هم الگو گیری دیگر متحدان آمریکا از جمله در شرق دور، آمریکای لاتین، آفریقا و حتی اروپا در چارچوب بی اعتمادی به کاخ سفید خواهد شد.
جمهوری اسلامی ایران که اراده و توان ایستادگی در جنگ نامتقارن با آمریکا را به اثبات رسانده امتحان در حوزه تاب آوری را هم بخوبی پس داده است.
ایرانیان در حال اثبات این گزاره بنیادین هستند که قدرت واقعی نه در تهدید که در تاب آوری است. استمراراین شرایط، امریکا را وارد سیاه چالهای کرده که دیر یا زود موجب فروپاشی لیبرال دمکراسی به عنوان دال مرکزی هژمونی نظام سلطه خواهد شد. باذن الله