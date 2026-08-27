باشگاه خبرنگاران جوان- یاسر آسانی، ستاره آلبانیایی استقلال، با وجود فضای پرحاشیه و شکایت‌های مطرح شده پیرامون حضورش در ترکیب آبی‌ها، مسیر حرفه‌ای خود را با تمرکز بر میدان سبز ادامه می‌دهد. این بازیکن که در روز‌های اخیر تحت فشار رسانه‌ای بوده، امروز با انتشار استوری جدیدی از خود در حال ادای احترام به سکوها، با استفاده از قلب‌های آبی، پیام صلح و عشق خود را به هواداران رساند.

آسانی که پس از نمایش درخشان در برابر سپاهان، اکنون با روحیه‌ای مضاعف خود را برای تقابل با فولاد آماده می‌کند؛ تلاشی که هواداران امیدوارند بار دیگر درخشش او را در ترکیب تیم سهراب بختیاری‌زاده رقم بزند.



