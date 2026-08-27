باشگاه خبرنگاران جوان - محسن پاک‌نژاد وزیر نفت در پاسخ به اظهاراتی مبنی بر اینکه «فروش نفت نداشتیم»، با اشاره به تداوم فرآیند فروش نفت گفت: وارد جزئیات نمی‌شوم، چون اگر اطلاعات مطرح شود، این اطلاعات مورد سوءاستفاده دشمن قرار می‌گیرد.

وی افزود: در مقاطعی این امکان فراهم شد که ما بتوانیم نفت را به نقطه تحویل به مشتری انتقال بدهیم که بخش قابل‌ملاحظه‌ای بود.

پاک‌نژاد ادامه داد: تا این لحظه فرآیند فروش نفت در خارج از آب‌های سرزمینی ما، در آب‌های دور، فروش به معنای تحویل به مشتری‌ها ادامه دارد.

وزیر نفت همچنین اظهار کرد: در فاصله بین دو محاصره که ما نفت خام را رد کردیم، بعد از محاصره هم فروش نفت ادامه داشته، تقلیل یافته، اما ادامه داشته است.

وی در پایان تأکید کرد: برای ادامه کار هم مجدانه پیگیری می‌کنیم تا تدابیر لازم اتخاذ کنیم.

منبع: وزارت نفت