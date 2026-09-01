باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - رضا مبصری دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره گوشت مرغ با بیان اینکه مقدمات صادرات مرغ فراهم شده است، گفت: از مجموع ۱۰ تا ۱۱ هزار تن تقاضا برای خرید مرغ از سوی بازارهای هدف، هزار تن آن از کشور خارج شده است که با انعقاد قرارداد با پشتیبانی امور دام، روند صادرات تسریع می شود.

به گفته وی، با انعقاد قرارداد مقرر شد پشتیبانی امور دام به طریقی تامین سرمایه در گردش را انجام دهد تا روند صادرات تسریع شود.

مبصری ادامه داد: برآوردها حاکی از آن است که با انعقاد قرارداد اخیر به صادرات ۱۰ هزار تن دست پیدا کنیم و پیش بینی می شود که سالانه ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تن مرغ صادر شود.

دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره گوشت مرغ با بیان اینکه در مرداد حدود ۱۴۰ میلیون قطعه جوجه ریزی داشتیم، افزود: با توجه به جوجه ریزی مرداد، مرغ شهریور و نیمه اول مهر تامین می شود و برای شهریور پیش بینی می شود که ۱۳۰ تا ۱۳۵ میلیون قطعه جوجه ریزی صورت بگیرد.

وی تولید ماهانه گوشت مرغ ۲۳۰ هزار تن اعلام کرد و گفت: با توجه به شرایط جوجه ریزی و تولید مشکلی در تامین مرغ نخواهیم داشت و با اتخاذ تمهیدات صادرات انتظار می رود که قیمت مرغ برای تولیدکننده و مصرف کننده منطقی باشد.