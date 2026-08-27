باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - موسسه رابرت کخ اعلام کرد که تعداد قربانیان گرمای شدید تابستان امسال در آلمان به ۱۵۸۰۰ نفر رسیده است که بالاترین میزان از سال ۱۹۹۲ تاکنون است.
این موسسه دادههای بهروز شدهای را ارائه کرد که دوره زمانی از ابتدای تابستان تا ۱۶ آگوست را پوشش میدهد. اکثر مرگهای مرتبط با گرما در گروه سنی بالای ۷۵ سال، ۱۱۹۰۰، مرگ رخ داده است. این موسسه در تجزیه و تحلیل خود، بین دو دوره گرمای شدید تمایز قائل شد. دوره اول در پایان ماه ژوئن رخ داد و دوره دوم شامل پایان ماه ژوئیه و اواسط ماه اوت بود. بیشترین تعداد قربانیان - ۹۶۰۰ نفر - بین ۲۲ تا ۲۸ ژوئن جان باختند، در حالی که ۴۰۰۰ نفر دیگر بین ۲۷ ژوئیه و ۱۶ اوت جان باختند.
تابستان امسال شاهد رکورد جدیدی در مرگ و میر ناشی از گرما در آلمان بود. طبق دادههای دولتی که دوره زمانی از سال ۱۹۹۲ را پوشش میدهد، رکورد قبلی مربوط به سال ۱۹۹۴ بود، زمانی که اپیدمیولوژیستها تخمین زدند که ۱۰۱۰۰ نفر به دلیل گرما جان خود را از دست دادهاند.
تخمینهای موسسه رابرت کخ بر اساس دادههای اداره آمار فدرال و سازمان هواشناسی آلمان است. از ۲۲ تا ۲۸ ژوئن، میانگین دمای روزانه در آلمان ۲۶.۴ درجه سانتیگراد بود، در حالی که در برخی مناطق، دماسنج در طول روز به بالای ۴۰ درجه سانتیگراد رسید.
منبع: خبرگزاری تاس