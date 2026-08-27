باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در حالی که دومین روز جستجوی افراد مفقود شده در سیل نپال ادامه دارد، شمار افرادی که اجساد آنها پیدا شده به ۳۵۳ نفر رسیده است.
گفته شده هزار و ۳۰۰ نفر مفقود هستند و اطرافیان از وضعیت آنها بیاطلاعاند. بسیاری از آنها، گردشگرانی هستند که از کشورهای دیگر به جنوب آسیا آمده بودند.
روز گذشته، در ارتفاعات هیمالیا قسمت پایینی یک یخچال طبیعی ناگهان فروریخت. طبق تصاویر ماهوارهای، تودهای عظیم از یخ، برف، سنگ و رسوبات از ارتفاع حدود ۵۲۰۰ متری جدا شد و تقریباً ۱۲۰۰ متر به سمت پایین دره سقوط کرد. این توده در مسیر خود به یک رودخانه رسید و جلوی مسیر آن را گرفت. در نتیجه پشت آن یک دریاچه به وجود آمد. در ادامه، حجم آب تا اندازهای زیاد شد که سد طبیعی به وجود آمده از سنگ و رسوبات نتوانست جلوی آن را بگیرد و مقدار زیادی آب با سرعت آزاد شده و به پایین دست راه یافت.
آب آزاد شده که مقدار زیادی سنگ، قطعات یخ و گل را با خود حمل میکرد، با سرعت زیاد در دره حرکت کرد و بسیاری از سازهها را در مسیر خود تخریب کرد.
تصاویر منتشرشده نشان میدهد که پس از عبور سیلاب، حتی طبقات دوم ساختمانها در برخی نواحی زیر گلولای مدفون شده است. بقایای آوار روی شاخههای درختان و سیمهای برق گیر کرده، خودروها زیر گلولای مدفون شده و برخی بازماندگان شوکهشده سراسر پوشیده از گل بودند.
«تام فلچر» رئیس امور بشردوستانه سازمان ملل میگوید که دستور آزادسازی ۲ میلیون دلار از صندوق مرکزی واکنش اضطراری سازمان ملل را برای کمک به تأمین خدمات پزشکی، سرپناه و آب در نپال صادر کرده است.
مقامات اعلام کردند که بخش عمده قربانیان و ۸۲۶ نفر از مفقودشدگان در نپال هستند و در تبت نیز سه نفر کشته و ۵۵۸ نفر مفقود شدهاند. بر اساس اعلام هیئت گردشگری نپال، ۵۱۷ نفر از مفقودشدگان در این کشور جزء اتباع خارجی هستند که ۱۷۸ نفر از آنها هندی هستند.
همچنین «لین جیان» سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت که نزدیک به ۱۰۰ شهروند چینی در سمت نپال مفقود شدهاند.
مقامهای نپال اعلام کردند که دهها پل تخریب شده و نزدیک به ۴۰ کیلومتر از جادهها آسیب دیده است؛ موضوعی که عملیات جستوجو و امدادرسانی را دشوارتر میکند.
منبع: گاردین