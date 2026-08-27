باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران از افزایش پروازهای عبوری از فضای کشور و اجرای اقدامات لازم برای افزایش ظرفیت فضای پروازی ایران خبر داد.
مرتضی دهقان با اشاره به آسیبدیدگی بخشی از تجهیزات کمکناوبری در جریان جنگ، اظهار کرد: برخی فرودگاههایی که تجهیزات کمکناوبری آنها آسیب دیده بود، در طول جنگ تعمیر شدند و برای فرودگاههایی که تجهیزات آنها آسیب جدی دیده بود نیز با استفاده از روشهای جایگزین، طرحهای پروازی جدید تدوین و اجرا شد.
وی افزود: همزمان با اجرای این طرحها، دیدگاهها و نظرات سازمان هواپیمایی کشوری نیز دریافت شده و اقدامات لازم برای خرید و ورود چند دستگاه رادار به کشور در حال انجام است. زیرساختها و عملیات آمادهسازی محل نصب این تجهیزات نیز در دست اجراست تا پس از ورود رادارها، در کوتاهترین زمان ممکن وارد چرخه عملیاتی شوند.
مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران با تأکید بر اولویت ارتقای ایمنی و افزایش ظرفیت فضای پروازی کشور گفت: خرید تجهیزات و آمادهسازی فضای پروازی در شرایط فعلی از اولویتهای این شرکت است و تجهیزات جدید میتوانند به افزایش ظرفیت و ایجاد مسیرها و ظرفیتهای جدید در فضای هوایی کشور کمک کنند.
دهقان ادامه داد: در حال حاضر کل فضای کشور تحت کنترل است و تجهیزات جدیدی که در حال ورود و نصب هستند، زمینه افزایش ظرفیت فضای پروازی ایران را فراهم خواهند کرد.
وی همچنین از افزایش اعتماد شرکتهای هواپیمایی خارجی به خدمات کنترل ترافیک هوایی ایران خبر داد و گفت: برخی شرکتهای خارجی اطمینان یافتهاند که خدمات کنترل ترافیک هوایی در فضای جمهوری اسلامی ایران ایمن است.
به گفته دهقان، تعداد پروازهای عبوری از فضای کشور روزانه در حال افزایش است.
مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری و همافزایی میان مجموعههای مرتبط، روند افزایش پروازهای عبوری و توسعه ظرفیتهای پروازی کشور ادامه پیدا کند.
منبع: سازمان هواپیمایی کشور