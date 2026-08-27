رئیس سازمان هواپیمایی از تعیین تکلیف وضعیت بیش از ۵۰ شرکت هواپیمایی که با وجود طی مراحل اخذ مجوز و ثبت شرکت، تاکنون فعالیت عملیاتی خود را آغاز نکرده‌اند، تا پایان شهریور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کاپیتان ابوذر شیرودی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در نشست هم‌اندیشی با مدیران عامل شرکت‌های هواپیمایی، با اشاره به ضرورت ساماندهی وضعیت شرکت‌های هواپیمایی دارای مجوز، اما فاقد فعالیت عملیاتی، اظهار کرد: در حال حاضر ۳۳ شرکت هواپیمایی عملیاتی و فعال در کشور وجود دارد و حدود ۵۰ شرکت نیز در مراحل مختلف دریافت موافقت اصولی، تأسیس یا آغاز فعالیت قرار دارند.

وی افزود: بخشی از این شرکت‌ها مراحل ثبت شرکت را طی کرده و حتی به ثبت رسیده‌اند، اما تاکنون وارد مرحله فعالیت عملیاتی نشده‌اند. بر این اساس، سازمان هواپیمایی کشوری تعیین تکلیف وضعیت این شرکت‌ها را در دستور کار قرار داده و تا پایان شهریورماه، وضعیت بیش از ۵۰ شرکت مشخص خواهد شد و در صورت عدم احراز شرایط، مجوز شرکت‌هایی که فاقد شرایط لازم برای ادامه فعالیت هستند، لغو می‌شود.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تأکید کرد: فعالیت شرکت‌های هواپیمایی نباید صرفاً در حد دریافت مجوز و ثبت شرکت باقی بماند و لازم است متقاضیان واجد شرایط، در چارچوب الزامات و ضوابط سازمان، وارد فرآیند عملیاتی شوند.

کاپیتان شیرودی همچنین با تأکید بر ضرورت حمایت از شرکت‌های هواپیمایی فعال و تقویت ظرفیت عملیاتی صنعت هوانوردی گفت: ساماندهی شرکت‌های دارای مجوز کاغذی با هدف ایجاد نظم و شفافیت بیشتر در صنعت، استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود و فراهم کردن زمینه برای فعالیت شرکت‌های توانمند انجام می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به شرایط موجود صنعت هوانوردی اظهار کرد: مردم هنوز به‌طور دقیق از همه اتفاقات و محدودیت‌هایی که بر صنعت هوانوردی تحمیل شده اطلاع ندارند، اما انتظار آنها از صنعت، ارائه خدمات مناسب و مستمر است؛ بنابراین باید با همراهی، درک متقابل و هماهنگی میان تمامی بخش‌های صنعت بتوانیم از شرایط موجود عبور کنیم و خدمات مطلوب‌تری به مردم ارائه دهیم.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری همچنین از عملکرد شرکت‌های هواپیمایی در مناسبت‌های اخیر قدردانی کرد و گفت: مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب با موفقیت برگزار شد و در جریان آن حدود ۳۵۰ هزار نفر از طریق حمل‌ونقل هوایی جابه‌جا شدند.

وی افزود: در عملیات اربعین امسال نیز حدود ۳۲۱ هزار نفر از طریق حمل‌ونقل هوایی جابه‌جا شدند که تنها حدود ۱۰ هزار نفر کمتر از سال گذشته است؛ این در حالی است که سال گذشته حدود ۳۳۰ هزار نفر در این عملیات جابه‌جا شده بودند. این عملکرد، حاصل تلاش و همکاری مجموعه فعالان صنعت هوانوردی و شرکت‌های هواپیمایی است.

کاپیتان شیرودی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان بخش‌های مختلف صنعت هوانوردی خاطرنشان کرد: هدف همه بخش‌ها باید ارائه خدمات جامع، مطلوب و شایسته به مردم باشد و دستیابی به این هدف، نیازمند همکاری و هماهنگی مستمر میان سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت‌های هواپیمایی و سایر بخش‌های مرتبط است.

در این نشست که باحضور سردار احمد حق طلب فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز هسته‌ای کشور، سردار مهدی مهاجری فرمانده سپاه حفاظت هواپیمایی، مرتضی دهقان مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و مدیرعامل شرکت شهرفرودگاهی امام خمینی (ره) برگزار شد، همچنین موضوعاتی از جمله شرایط موجود صنعت هوانوردی، محدودیت‌های تخصیص اسلات فرودگاه‌ها و ساعات مجاز پروازی فرودگاه‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

منبع:سازمان هواپیمایی کشوری

برچسب ها: سازمان هواپیمایی ، شرکت هواپیمایی
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