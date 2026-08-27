باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خبرگزاری بلومبرگ فاش کرده است که متحدان آمریکا مخفیانه هشدار می‌دهند که به توجه به شواهد موجود تنگه هرمز هنوز مین‌گذاری شده است، که با ادعای دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه نیروی دریایی آمریکا تمام مین‌ها را جمع‌آوری و منفجر کرده است، در تضاد است.

به گفته منابعی که هنگام بحث در مورد ارزیابی‌ها نخواستند نامشان فاش شود، آمریکا ممکن است در جمع‌آوری مین‌ها از آب‌های بین‌المللی پیشرفت‌هایی داشته باشد، اما تلاش‌هایش شامل همه مین‌های کاشته شده توسط ایران که تخمین زده می‌شود بین ۸۰ تا ۱۵۰ عدد باشند، نشده است.

ترامپ در روز‌های اخیر بار‌ها اعلام کرده بود که تنگه هرمز «امن» است و مدعی شده بود که «بسیار موثر عمل می‌کند» و هیچ مین دیگری در آب باقی نمانده است.

مقامات کشور‌های متحد واشنگتن معتقدند که جریان‌های اقیانوسی باعث شده‌اند تعدادی از مین‌ها از مکان‌های اصلی خود، از جمله مین‌هایی که قبلا به صورت گروهی مکان‌یابی و کاشته شده بودند، جابجا شوند و این امر، حذف آنها را پیچیده‌تر می‌کند.

مقامات هشدار دادند که بازگرداندن اعتماد شرکت‌های کشتیرانی به این مسیر نیازمند یک ماموریت بین‌المللی است که از تجهیزات پیشرفته مین‌روبی استفاده کند و از طریق هوا و دریا محافظت شود.

این آژانس به تمایل متحدان برای موافقت ایران با عمان برای انجام این ماموریت در آب‌های عمان اشاره کرد و تضمین داد که کشتی‌های شرکت‌کننده در معرض هیچ حمله‌ای قرار نگیرند.

منبع: المیادین