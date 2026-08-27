با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، ۱۵۳ پروژه در شهرستان لردگان افتتاح و کلنگ زنی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - در چهارمین روز از هفته دولت و همزمان با سفر سیدحمید پورمحمدی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به چهارمحال و بختیاری، ۱۵۳ پروژه عمرانی و خدماتی در شهرستان لردگان افتتاح یا عملیات اجرایی آن ها آغاز شد.

این طرح‌ها بخش قابل توجهی از برنامه‌های هفته دولت در شهرستان لردگان را تشکیل می‌دهد و حوزه‌های مختلف عمرانی و خدماتی را دربرمی‌گیرد.

حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در لردگان، علاوه بر افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژه‌ها، با بازدید میدانی از طرح‌های مهم راهسازی و زیرساختی شهرستان و بررسی روند پیشرفت آنها همراه بود.

پورمحمدی در این بازدید‌ها بر ضرورت شتاب‌بخشی به اجرای پروژه‌های اولویت‌دار، حمایت از طرح‌های اثرگذار و استمرار فعالیت کارگاه‌های عمرانی تأکید کرد.

سیدحمید پورمحمدی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در جریان بازدید از طرح‌های راهسازی شهرستان لردگان، بر ضرورت شتاب‌بخشی به پروژه‌های ارتباطی این شهرستان تأکید کرد.

وی در بازدید از تقاطع غیرهمسطح شهید ارجمندی و محور ارتباطی لردگان به سمت خوزستان و ایذه، روند اجرای این طرح را مورد بررسی قرار داد و با اشاره به پیشرفت عملیات اجرایی، بر حمایت از پروژه برای افزایش سرعت کار تأکید کرد.

افتتاح و کلنگ زنی ۱۵۳ پروژه عمرانی و خدماتی لردگان در هفته دولت

پورمحمدی با بیان اینکه توسعه راه‌های لردگان صرفاً یک پروژه عمرانی نیست، افزود: موقعیت جغرافیایی این شهرستان ظرفیت ویژه‌ای برای اتصال چهارمحال و بختیاری به استان‌های خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و اصفهان ایجاد کرده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: با تکمیل شبکه ارتباطی لردگان، این شهرستان می‌تواند به یک چهارراه ارتباطی میان چهار استان تبدیل شود و از این ظرفیت برای تقویت مبادلات، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی منطقه استفاده کرد.

پورمحمدی همچنین بر حمایت اعتباری از طرح‌های اولویت‌دار حوزه راه و تسریع در روند اجرای آن ها تأکید کرد.

 

برچسب ها: برنامه و بودجه ، هفته دولت
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