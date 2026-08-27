باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ احسان بردیا فرمانده انتظامی شهرستان دزفول گفت: در پی تولید محتوای غیرمتعارف در قالب مدلینگ لباس با حضور بانوان با پوشش نامناسب در فضای مجازی و حقیقی و نارضایتی شهروندان از این موضوع، شناسایی مدیر صفحه مذکور به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: کارشناسان پلیس فتا با همکاری مأموران پلیس امنیت عمومی و با انجام اقدامات فنی، موفق به شناسایی محل فروشگاه مورد نظر شدند و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، مدیر فروشگاه دستگیر و واحد مذکور پلمب شد.

فرمانده انتظامی شهرستان دزفول تصریح کرد: در این راستا پرونده تشکیل و متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

کشف ۵ کیلوگرم مواد مخدر در شادگان

سرهنگ روح‌الله عشیری فرمانده انتظامی شهرستان شادگان گفت: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد قاطع با خرده‌فروشان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر، مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی دقیق، موفق شدند در چند مأموریت جداگانه در سطح شهرستان، ضربات مؤثری به سوداگران مرگ وارد کنند.

وی افزود: در این عملیات که با مشارکت فعال مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر، کلانتری ۱۱ و یگان امداد شهرستان شادگان انجام شد، ۵ کیلوگرم انواع مواد مخدر شامل تریاک و سوخته تریاک به همراه ۸۰۰ عدد قرص غیرمجاز کشف شد.

سرهنگ عشیری در ادامه با اشاره به اینکه در این عملیات ۳ نفر از متهمان اصلی که اقدام به تهیه و توزیع مواد مخدر می‌کردند شناسایی و دستگیر شدند، تصریح کرد: در این راستا و برای پاکسازی مناطق آلوده و برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی، ۲ دستگاه موتورسیکلت متعلق به متهمان که برای توزیع مواد از آن استفاده می‌شد، توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

فرمانده انتظامی شهرستان شادگان در پایان با تأکید بر عزم جدی پلیس برای مقابله با پدیده شوم مواد مخدر خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

دستبند پلیس مسجدسلیمان بر دستان سارقان موتورسیکلت حین سرقت

سرهنگ علی عباسی فرمانده انتظامی شهرستان مسجدسلیمان گفت: مأموران تجسس کلانتری ۱۲ حین گشت‌زنی هدفمند در سطح حوزه استحفاظی، ۲ سارق را هنگام سرقت موتورسیکلت مشاهده و در عملیاتی غافلگیرانه و ضربتی آنان را دستگیر کردند.

وی افزود: متهمان در تحقیقات پلیس به بزه ارتکابی خود اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان مسجدسلیمان در پایان از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

عملیات ضربتی پلیس آگاهی بر پیکره سارقان کابل برق در ماهشهر

سرهنگ کامران خوشناموند فرمانده انتظامی شهرستان ماهشهر گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت کابل برق در سطح شهرستان، موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی پس از بررسی‌های فنی و تجمیع دلایل به‌دست‌آمده در صحنه‌های جرم هویت سارقان حرفه‌ای را احراز و آنان را تحت تعقیب قرار دادند.

سرهنگ خوشناموند ادامه داد: مأموران پلیس پس از هماهنگی قضائی، طی ۲ عملیات ویژه و ضربتی ۵ سارق را در این رابطه دستگیر کردند.

وی در ادامه بیان داشت: متهمان پس از انتقال به مقر انتظامی و انجام تحقیقات لازم، صراحتاً به ۱۵ فقره سرقت کابل برق اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ماهشهر در پایان خاطرنشان کرد: متهمان پس از صدور قرار بازداشت، برای تحقیقات بیشتر و دستگیری همدستان احتمالی و مالخران اموال مسروقه تحت نظر پلیس آگاهی قرار گرفتند.

کشف ۳ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در امیدیه

سرهنگ مسعود دادوند فرمانده انتظامی شهرستان امیدیه گفت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به‌منظور جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های ملی، مأموران پاسگاه انتظامی جایزان با اشراف اطلاعاتی و رصد میدانی، از انتقال و نگهداری مقادیر قابل‌توجهی سوخت قاچاق در حوزه استحفاظی مطلع شدند.

وی افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی با مرجع قضائی، طی یک عملیات غافلگیرانه و منسجم موفق شدند ۳ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان امیدیه با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ریالی سوخت کشف‌شده را حدود ۶ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، تصریح کرد: در این راستا یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ دادوند در پایان با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد قاطع با قاچاقچیان سوخت و کالا خاطرنشان کرد: سوخت‌های یارانه‌ای سرمایه ملی کشور هستند و پلیس اجازه نخواهد داد سودجویان این منابع را به تاراج ببرند.

دستگیری سوداگران مرگ در مسجدسلیمان

سرهنگ علی عباسی فرمانده انتظامی شهرستان مسجدسلیمان گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر در اجرای طرح پاکسازی مناطق آلوده، با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی ۲ فروشنده مواد مخدر در یکی از محلات این شهرستان شدند.

وی افزود: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر پس از هماهنگی قضائی، متهمان را طی عملیات‌های جداگانه در مخفیگاهشان دستگیر کردند و در بازرسی از مخفیگاه آنان، ۵۰۵ گرم انواع مواد مخدر شامل حشیش و تریاک کشف شد. متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان مسجدسلیمان در پایان با تأکید بر تداوم اقدامات پلیس برای مقابله با توزیع‌کنندگان مواد مخدر، از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، سریعاً با ۱۱۰ تماس گرفته و موضوع را به پلیس اطلاع دهند.

منبع: پلیس خوزستان