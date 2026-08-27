تجلیل فرمانده هوانیروز ارتش از بانویی که فرزند، خواهر و همسر شهید بود

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرتیپ خلبان سید قاسم خاموشی بعدازظهر پنجشنبه ضمن بازدید از مرکز هوانیروز شهید وطن پور اصفهان در جمع خبرنگاران ضمن ادای احترام به مقام این بانوی والامقام اظهار داشت: مرحومه شهناز رضایی انسانی شریف، معلمی متعهد، همسری قهرمان و مادری فداکار بود که در طول حیات با برکت خود، نسلی متعهد از شاگردان را تحویل نظام اسلامی داد و فرزندانی شایسته و در شان شهید شمشادیان تربیت کرد.

وی با اشاره به اینکه این بانوی مکرمه فرزند، خواهر و همسر شهید بود، افزود: نقش‌آفرینی و سبک زندگی این شهید والامقام و همسر بزرگوارشان، درس حرکت و الگویی درخشان برای نسل جوان هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران است.

فرمانده هوانیروز ارتش یادآور شد: شهید سرلشکر خلبان یحیی شمشادیان ۱۵ مهرماه سال ۱۳۶۱ در منطقه سومار و در دفاع از میهن اسلامی به شرف شهادت نائل آمد و همسر گرامی ایشان نیز در تمام این سال‌ها همچون مادری دلسوز در کنار خلبانان جوان هوانیروز و خانواده‌های آنان حضور داشت.

شهید سرلشکر خلبان یحیی شمشادیان از خلبانان مرکز هوانیروز شهید وطن پور اصفهان بود که در دوران دفاع مقدس رشادت های زیادی داشت.