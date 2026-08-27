فرمانده هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران درگذشت «حاجیه خانم شهناز رضایی»، همسر شهید سرلشکر خلبان یحیی شمشادیان که فرزند و خواهر شهید هم بود را تسلیت گفت و وی را اسوه‌ای از صبر، تقوا و فداکاری در راه خدمت به میهن اسلامی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرتیپ خلبان سید قاسم خاموشی بعدازظهر پنجشنبه ضمن بازدید از مرکز هوانیروز شهید وطن پور اصفهان در جمع خبرنگاران ضمن ادای احترام به مقام این بانوی والامقام اظهار داشت: مرحومه شهناز رضایی انسانی شریف، معلمی متعهد، همسری قهرمان و مادری فداکار بود که در طول حیات با برکت خود، نسلی متعهد از شاگردان را تحویل نظام اسلامی داد و فرزندانی شایسته و در شان شهید شمشادیان تربیت کرد.

وی با اشاره به اینکه این بانوی مکرمه فرزند، خواهر و همسر شهید بود، افزود: نقش‌آفرینی و سبک زندگی این شهید والامقام و همسر بزرگوارشان، درس حرکت و الگویی درخشان برای نسل جوان هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران است.

فرمانده هوانیروز ارتش یادآور شد: شهید سرلشکر خلبان یحیی شمشادیان ۱۵ مهرماه سال ۱۳۶۱ در منطقه سومار و در دفاع از میهن اسلامی به شرف شهادت نائل آمد و همسر گرامی ایشان نیز در تمام این سال‌ها همچون مادری دلسوز در کنار خلبانان جوان هوانیروز و خانواده‌های آنان حضور داشت.

شهید سرلشکر خلبان یحیی شمشادیان از خلبانان مرکز هوانیروز شهید وطن پور اصفهان بود که در دوران دفاع مقدس رشادت های زیادی داشت.

برچسب ها: فرمانده هوانیروز ارتش ، تقدیر ، خانواده شهدا
خبرهای مرتبط
اقتدار امروز ارتش را مدیون اعتماد امام خمینی (ره) هستیم
امیر سرتیپ دوم خلبان قربانی:
امروز هوانیروز هیچ آرزوی دست نیافتنی ندارد/ هوانیروز به عنوان نوک پیکان حملات در جنگ بود
آبادان؛
تقدیراز خانواده اولین شهید دانشجو مدافع حرم بهبهان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
هشدار زاکانی نسبت به طراحی دشمن برای تکرار سناریوی ۱۴۰۱
آخرین اخبار
هشدار زاکانی نسبت به طراحی دشمن برای تکرار سناریوی ۱۴۰۱
تجلیل فرمانده هوانیروز ارتش از بانویی که فرزند، خواهر و همسر شهید بود