باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و یسرائیل کاتس، وزیر جنگ این رژیم گزارش‌های رسانه‌ای منتشر شده مبنی بر بازگشایی گذرگاه «بیت حانون» را رد کردند.

گذرگاه بیت‌حانون در شمال نوار غزه واقع شده و عملا از زمان آغاز جنگ در هفتم اکتبر ۲۰۲۳، بسته شده است.

نتانیاهو و وزیر جنگ او می‌گویند که هیچ دستورالعملی برای بازگشایی گذرگاه بیت‌حانون به‌منظور انتقال کالا وجود ندارد. آنها افزودند: «سیاست اسرائیل در قبال غزه روشن بوده و تغییری نکرده است: پیش از خلع سلاح حماس و غیرنظامی‌سازی کامل نوار غزه، هیچ بازسازی‌ای انجام نخواهد شد».

پیش‌تر رسانه‌های محلی گزارش داده بودند که رژیم صهیونیستی قصد دارد این گذرگاه را برای عبور کالا و نه تردد افراد، بازگشایی کند. این رسانه‌ها مدعی شده بودند که چنین تصمیمی در واکنش به افزایش فشار‌های آمریکا گرفته شده است. این گزارش‌ها همچنین مدعی بودند که آمریکا اول سپتامبر (دهم شهریور) را به‌عنوان مهلت بازگشایی گذرگاه تعیین کرده است.

منبع: بریکینگ نیوز