باشگاه خبرنگاران جوان - سیدرضا صالحی امیری روز پنجشنبه در آیین افتتاح هتل چهار ستاره الیگودرز اظهار داشت: دولت در راستای گسترش زیر ساخت های گردشگری و افزایش چرخه اقتصادی این بخش نگاه مثبت و همراهی دارد.
وی همچنین با تاکید بر ضرورت حمایت از صنایعدستی گفت: تولید بدون بازاریابی نتیجه مطلوبی ندارد بنابراین باید بازارچه های دائمی و توسعه فروش برخط برای فروش داخلی و صادرات صنایعدستی به صورت جدی دنبال شود.
وی همچنین با تاکید بر توسعه زیرساخت های گردشگری الیگودرز تصریح کرد: این دیار فراتر از شهر و شهرستان، یک قطب تمدنی با تاریخ، فرهنگ و مردمانی ریشهدار است که صداقت، معرفت و مقاومت از ویژگیهای برجسته آنان به شمار میرود.
صالحیامیری ادامه داد: الیگودرز در حوزه میراثفرهنگی از شهرهای سرآمد کشور است و وجود آثار تاریخی متعلق به دورههای مختلف، نشاندهنده پیشینه کهن این منطقه است همچنین مردم آن سرمایه اصلی این دیار و یادآور مفاهیمی همچون صداقت، سلامت، معرفت و مقاومت هستند.
وی با اشاره به ظرفیتهای طبیعی این شهرستان عنوان کرد: وجود بیش از ۱۵ آبشار، طبیعت کمنظیر و جاذبههای متنوع، الیگودرز را به یکی از مقاصد مهم گردشگری تبدیل کرده است و باید برای معرفی و توسعه این ظرفیتها برنامهریزی کنیم همچنین هتل احداث شده استانداردهای ملی و بینالمللی دارد ومیتواند به یکی از مقاصد گردشگران داخلی و خارجی تبدیل شود
صالحیامیری، صنایعدستی الیگودرز را دارای جایگاهی ویژه دانست و افزود: تولیدات هنرمندان این منطقه در سطح ملی و حتی صادراتی قابل عرضه است و باید با حمایت از هنرمندان، توسعه بازارچههای صنایعدستی و بازاریابی ملی و جهانی، مسیر فروش محصولات آنان را هموار کنیم.
وی خطاب به مدیران وزارت میراثفرهنگی و مسئولان لرستان تاکید کرد: باید برای توسعه گردشگری الیگودرز یک برنامه مشخص با پروژههای اولویتدار و منابع مالی تعریف شود تا این شهرستان به جایگاه واقعی خود در حوزه گردشگری برسد.
صالحیامیری با اشاره به همدلی مدیران لرستان اظهار کرد: این استان با همراهی استاندار، نمایندگان و مدیران خود در مسیر توسعه قرار گرفته است و دولت نیز برای شتاببخشی به این روند در کنار مردم آن خواهد بود.
نخستین هتل چهار ستاره لرستان همزمان با چهارمین روز از هفته دولت، با حضور سیدرضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در شهر الیگودرز افتتاح شد.
این مجموعه با سرمایهگذاری ۵۰۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی و ۱۱۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی در استان، جهت ارائه خدمات گردشگری به بهره برداری رسید و با افتتاح آن زمینه اشتغال بیش از ۴۰ نفر به صورت مستقیم فراهم شده است.
این هتل با ۵۰ اتاق و ۱۲۰ تخت در زمینی به مساحت ۱۱ هزار متر و عرصه ۶ هزار و ۳۵۰ متر مربع احداث شده است
شایان ذکر است سفر وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به لرستان از روز گذشته آغاز شده است که در خرم آباد و بروجرد با بهره برداری از چندین طرح همراه بود.
در روز اول سفرصالحی امیری اولین هتل بوتیک استان در خانه تاریخی «مغیث الاسلام» شهرستان بروجرد، افتتاح شد، این پروژه با زیربنای یک هزار و ۲۸۰ مترمربع توسط شرکت حامیان دیار ایرانیان اجرا شده و برای آن ۲۱۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری و ۱۰ میلیارد تومان تسهیلات اختصاص یافته است.
هتل بوتیک خانه مغیثالاسلام دارای ۱۲ اتاق با ظرفیت ۶۰ تخت است و فضاهایی از جمله چایخانه، رستوران سنتی و حمام سنتی دارد که با بهرهبرداری از آن برای ۴۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد شده است.
وزیر میراث فرهنگی همچنین هتل یک ستاره مهستان با سرمایهگذاری ۲۱۰ میلیارد تومان، اشتغالزایی ۱۰ نفر و ۴۰ تخت اقامتی، هتل یک ستاره عمارت عشق با سرمایهگذاری ۹۰ میلیارد تومان، اشتغالزایی ۶ نفر و ۳۰ تخت اقامتی، هتل یونا با سرمایهگذاری ۲۷۰ میلیارد تومان و اشتغالزایی ۱۲ نفر با ۸۰ تخت اقامتی را به صورت برخط افتتاح کرد.
هتل یک ستاره شاهان سلسله نیز با سرمایهگذاری ۱۴۰ میلیارد تومان، اشتغالزایی ۱۵ نفر و ۳۰ تخت اقامتی، سفرهخانه هفتحوض خرمآباد با سرمایهگذاری ۶۸ میلیارد تومان و اشتغالزایی پنج نفر و سفرخانه سنتی نیکان دورود با سرمایهگذاری پنج میلیارد تومان و اشتغالزایی پنج نفر نیز بصورت برخط توسط صالحی امیری افتتاح شد.
در مجموع با افتتاح این هتلها ۳۶۰ تخت به ظرفیت هتلهای لرستان اضافه شد.
منبع: ایرنا