شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در اجرای تبدیل وضعیت معلمان حق التدریس ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - استخدام معلمان حق‌التدریس یکی از موضوعات مهمی است که در سال‌های اخیر بار‌ها مورد توجه داوطلبان تدریس قرار گرفته است؛ و این موضوع با توجه به نزدیک شدن آغاز سال تحصیلی این موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تبدیل وضعیت معلمان حق التدریس ابراز نارضایتی کرد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام و عرض ادب شما را به تمام مقدسات قسم پیگیر کار ما معلمان مظلوم حق التدریس آزاد و تبدیل وضعیتمان به قرارداد معین باشید. از مسئولین بخواهید ما را از این بلاتکلیفی در بیاورید. ممنون و سپاس

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برچسب ها: تبدیل وضعیت معلمان ، اداره آموزش و پرورش ، معلمان
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