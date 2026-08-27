همزمان با هفته دولت، ۱۶ طرح هادی در شهرستان اردل به بهره برداری رسید و عملیات اجرایی ۱۹ طرح هادی روستایی جدید دیگر آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - همزمان با هفته دولت، ۳۵ طرح هادی روستایی با حضور ملکمحمد قربانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری و جمعی از نسئولین استانی و محلی در شهرستان اردل به بهرهبرداری رسید و عملیات اجرایی آنها آغاز شد.
۱۶ طرح هادی روستایی با مجموع اعتبار ۲۳ میلیارد و ۶۹۴ میلیون تومان به بهرهبرداری رسید.
این طرحها در حوزه بهسازی و اصلاح معابر، مسیرهای دسترسی، ایجاد زیرساختهای عمرانی و ساماندهی محیط روستاها اجرا شده و با هدف ارتقای کیفیت زندگی و بهبود خدماترسانی به روستاییان به بهرهبرداری رسیدند.
همچنین عملیات اجرایی ۱۹ طرح هادی روستایی جدید در شهرستان اردل با اعتبار پیشبینیشده ۵۱ میلیارد و ۴۲۲ میلیون تومان آغاز شد.
بر اساس این گزارش، برای تهیه و بازنگری طرحهای هادی روستاهای شهرستان اردل نیز یک میلیارد و ۵۴۸ میلیون تومان اعتبار اختصاص یافته است؛ اقدامی که زمینه برنامهریزی دقیقتر، ساماندهی کالبدی روستاها و اجرای هدفمند طرحهای توسعهای را فراهم میکند.
در مجموع، برای اجرای طرحهای افتتاحی و آغاز عملیات اجرایی طرحهای جدید، بیش از ۷۵ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است که گامی مؤثر در تقویت زیرساختهای روستایی و شتاببخشی به روند توسعه شهرستان اردل به شمار میرود.