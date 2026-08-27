باشگاه خبرنگاران جوان؛ سولماز کاظمی فر - به مناسبت هفته دولت طرح‌های عمرانی و خدماتی دهستان اوچ تپه غربی بخش مرکزی ترکمانچای با اعتبار۲۰ میلیارد تومان افتتاح و به بهره‌برداری رسید. این طرح‌ها شامل بهره برداری از طرح‌های عمرانی دهیاری ها، ارتقای فناوری مخابراتی و چمن مصنوعی بود.

طرح‌های عمرانی شش روستای بخش قلعه‌چای با اعتبار ۴۰ میلیارد تومان و یک گلخانه هیدروپونیک با سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیارد تومانی در عجب‌شیر به بهره‌برداری رسید.

۱۷ طرح عمرانی خدماتی در منطقه مهربان به بهره برداری رسید که در مجموعه برای این پروژه‌ها ۴۱ میلیارد تومان هزینه شده است.

۵ پروژه برق رسانی در هشترود افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

بخش رادیولوژی کلینیک تامین اجتماعی مراغه و واحد تولید درب‌های تمام اتوماتیک با صرف ۴۰ میلیارد تومان در مراغه به بهره برداری رسید.