باشگاه خبرنگاران جوان - امینحسین رحیمی روز پنجشنبه در آیین افتتاح طرح تولید فروسیلیکو منگنز در شهرستان ملایر، با تاکید بر نقش حیاتی تولید در پیشرفت کشور،گفت: تولید، اساس توسعه کشور است و اگر میگوییم کمکحال تولید هستیم، باید با تمام توان پای کار باشیم.
وی با قدردانی از استقامت سرمایهگذاران و مدیران در شرایط سخت اقتصادی، افزود: یک مدیر و سرمایهگذار با همه سختیها پای کار ایستاده است؛ ما وظیفه داریم با تسهیل امور، رفع موانع بیمورد و حمایت ویژه، از این عزیزان پشتیبانی کنیم. سختگیریهای غیرضروری را کنار بگذاریم و شفافیت را در اولویت قرار دهیم.
وزیر دادگستری با اشاره به اقدامات استاندار همدان در صدور مجوزهای بدون نام، این رویه را ارزشمند و گامی مؤثر در تسهیل سرمایهگذاری خواند و تاکید کرد: رویه ما نیز مساعدت به تولید و سرمایهگذار است. علاوه بر تولید، اشتغالزایی پایدار نیز از اولویتهای جدی است.
رحیمی با بیان اینکه در این واحد تولیدی بهرغم محدودیتهای انرژی، کارگران تعدیل نشدهاند، این اقدام را شایسته تقدیر دانست و گفت: با وجود پنج روز تعطیلی به دلیل مصرف بالای برق و تنها دو روز کار در هفته، کارفرما نیروهای خود را حفظ کرده است؛ این نشان از تعهد او دارد. باید تلاش کنیم هیچ واحدی تعطیل نشود.
وی بر لزوم رعایت استانداردهای زیستمحیطی نیز تاکید کرد و افزود: نصب فیلترهای مناسب برای جلوگیری از آلودگی محیط و حفظ سلامت کارگران ضروری است. همچنین استفاده از انرژی خورشیدی در این واحد و سایر صنایع، راهکاری مؤثر برای حل مشکل برق است و دولت بهدنبال توسعه انرژیهای تجدیدپذیر است. تاکید رییسجمهور نیز بر این است که برق واحدهای تولیدی هرگز قطع نشود.
وزیر دادگستری به تشکیل «ستاد اقتصاد مقاومتی» در قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: این ستاد به ریاست معاون اول قوه قضائیه تشکیل شده و موضوعات حقوقی و قضایی واحدهای تولیدی را در دادستانی کل کشور بررسی میکند.
رحیمی ادامه داد: همچنین کارگروهی متشکل از معاونان اول سه قوه با دبیری وزیر دادگستری و برخی وزرا، بهطور مستمر مسائل حقوقی و قضایی تولیدکنندگان را پیگیری میکند تا موانع موجود برطرف شود.
وی از استاندار همدان خواست تا برای رفع مشکلات این واحد تولیدی همکاری بیشتری داشته باشد و تصریح کرد: دولت و قوه قضائیه ساختارهایی برای حل مشکلات حقوقی و قضایی تولید ایجاد کردهاند و با جدیت پیگیر رفع موانع هستند.