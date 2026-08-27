باشگاه خبرنگاران جوان- فرشاد ابراهیم‌پور در آیین افتتاح ۲۰ پروژه عمرانی با اعتبار ۱۱۵ میلیارد تومان با تأکید بر ضرورت همدلی و انسجام در مسیر توسعه منطقه اظهار کرد: آنچه می‌تواند ما را در برابر مشکلات و شهرستان‌های دیگر موفق کند، اتحاد ماست؛ با وحدت می‌توانیم مشکلات خود را حل کنیم و مطالبات مردم را با قدرت بیشتری پیگیری کنیم.

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وی افزود: اگر نماینده مردم چهار شهرستان باشم، قدرت پیگیری مطالبات و چانه‌زنی بیشتری در تهران دارم و این ظرفیت باید در خدمت مردم همه مناطق قرار گیرد. هدف ما این نیست که شهرستان‌ها را در مقابل یکدیگر قرار دهیم، بلکه باید با حفظ انسجام، برای رفع مشکلات مشترک و توسعه همه مناطق تلاش کنیم.

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ابراهیم‌پور با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان صیدون گفت: گردشگری و کشاورزی دو مزیت اصلی این شهرستان هستند و باید با برنامه‌ریزی مشخص، این ظرفیت‌ها را به فرصت‌های اقتصادی و اشتغال برای جوانان تبدیل کنیم.

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نماینده مردم ایذه، باغ‌ملک، صیدون و دزپارت ادامه داد: امامزاده عبدالله یک ظرفیت بی‌نظیر گردشگری زیارتی و سیاحتی است و با توسعه زیرساخت‌های رفاهی و خدماتی می‌توان زمینه ایجاد ۴۰۰ تا ۵۰۰ فرصت شغلی را در این منطقه فراهم کرد.

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وی همچنین با اشاره به ضرورت تدوین طرح جامع کشاورزی صیدون خاطرنشان کرد: باید مشخص شود شهرستان چه میزان ظرفیت برنج‌کاری، کشت‌های دیگر و گلخانه دارد و بر اساس منابع آب موجود، یک برنامه مشخص وص قابل اجرا برای کشاورزی منطقه تدوین شود.

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عضو هیئت‌رئیسه مجلس درباره موضوع آب و طرح‌های مرتبط با منابع آبی منطقه نیز گفت: صیانت از حقابه مردم صیدون را با جدیت دنبال کرده‌ایم و در این مسیر تلاش شد پروژه انتقال آب از سرشاخه‌های منطقه متوقف شود. همزمان، بررسی‌های کارشناسی با حضور تیمی از وزارت نیرو و دانشگاه شیراز در حال انجام است تا تصمیمات آینده بر مبنای مطالعات علمی اتخاذ شود.

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ابراهیم‌پور با اشاره به پروژه جاده ارتباطی باغ‌ملک به صیدون اظهار کرد: پیمانکار این پروژه مشخص شده و تجهیز کارگاه نیز انجام شده است، اما معارضان محلی و مسائل مربوط به نقدینگی، اجرای پروژه را با مشکل مواجه کرده‌اند. پیگیری برای رفع این موانع ادامه دارد و پیمانکار متعهد شده است در صورت تأمین منابع، تا ۲۲ بهمن امسال پنج تا شش کیلومتر از مسیر را تحویل دهد.

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وی همچنین از پیگیری برای توسعه پوشش اینترنتی روستاهای شهرستان خبر داد و گفت: قرار است روستاهای بالای ۲۰ خانوار تا پایان سال ۱۴۰۵ تحت پوشش اینترنت قرار گیرند و تلاش می‌شود تعدادی از روستاهای کمتر از ۲۰ خانوار نیز از این خدمات بهره‌مند شوند.

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ابراهیم‌پور درباره طرح فدک نیز بیان کرد: صیدون به طرح فدک اضافه شده است و این طرح اکنون در پنج جبهه فعال است. در سال جاری ۲۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای طرح فدک در نظر گرفته شده و با بهره‌برداری از آن، مشکل آب شرب شهرستان و روستاهای آن برطرف خواهد شد.

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وی در پایان تأکید کرد: مردم سرمایه و پشتوانه اصلی ما هستند و اگر همه ظرفیت‌ها در کنار هم قرار گیرد، می‌توانیم مشکلات زیرساختی، آب، راه، ارتباطات و اشتغال جوانان را با سرعت بیشتری پیگیری کنیم. وظیفه ما خدمت به مردم است و برای این خدمت باید با وحدت، همدلی و نیت خیر حرکت کنیم.

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