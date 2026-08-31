رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: قطع برق چاه های کشاورزی در اولویت خاموشی ها برای رفع ناترازی هاست که می تواند تهدید جدی برای امنیت غذایی کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: قطعی برق چاه های کشاورزی اجحاف و ظلمی در حق کشاورزان است چراکه این میزان خاموشی در بخش کشاورزی منصفانه نیست.

به گفته وی، قطع برق چاه های کشاورزی در اولویت خاموشی ها برای رفع ناترازی هاست که می تواند تهدید جدی برای امنیت غذایی کشور است.

عالمی ادامه داد:  تولید محصولات کشت بهاره و نهاده و علوفه های دامی ناشی از قطع برق چاه های کشاورزی پیش بینی می شود که ۳۰ درصد کاهش یابد.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی درباره آخرین وضعیت تعرفه برق چاه های کشاورزی گفت: جلسات مکرری در وزارت نیرو در خصوص اصلاح تعرفه برق داشتیم که تاکنون تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ نشده است و امیدواریم هرچه سریع تر تصمیمات نهایی در این خصوص نهایی و اعلام شود چراکه کشاورزان کماکان در بلاتکلیفی و نگرانی هستند.

برچسب ها: قطعی برق ، چاه های کشاورزی
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