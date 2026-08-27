باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان گفت: تأمین مسکن یکی از مهمترین برنامههای این نهاد برای توانمندسازی خانوادههای تحت حمایت است و در همین راستا، برنامهریزی برای ساخت، خرید و تکمیل یکهزار و ۳۹۴ واحد مسکونی برای مددجویان استان انجام شده است.
وی با اشاره به اهمیت مسکن در تثبیت معیشت و کاهش آسیبهای اجتماعی افزود: برخورداری از سرپناه مناسب، یکی از اساسیترین نیازهای خانوادههاست و کمیته امداد تلاش میکند با اجرای طرحهای مسکن، بخشی از دغدغههای خانوادههای تحت پوشش را برطرف کند.
مدیرکل کمیته امداد لرستان با بیان اینکه برنامههای حوزه مسکن در قالب ساخت واحدهای جدید، خرید مسکن مناسب و تکمیل واحدهای نیمهتمام دنبال میشود، اظهار کرد: شناسایی مددجویان واجد شرایط و اولویتبندی خانوادهها، با توجه به شرایط اقتصادی و نیازمندی آنان، در این طرح مورد توجه قرار گرفته است.
وی ادامه داد: اجرای این برنامه میتواند نقش مهمی در بهبود وضعیت سکونت خانوادههای تحت حمایت، افزایش امنیت و آرامش آنان و فراهم شدن زمینه توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی مددجویان داشته باشد.
این مسئول با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای مختلف برای اجرای طرحهای مسکن، خاطرنشان کرد: تحقق برنامه ساخت، خرید و تکمیل این واحدها نیازمند همکاری و همراهی دستگاههای اجرایی، خیران، نیکوکاران و سایر مجموعههای مرتبط است.
وی افزود: کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان تلاش دارد با بهرهگیری از ظرفیت خیران و منابع موجود، روند تأمین مسکن برای خانوادههای فاقد مسکن یا دارای مسکن نامناسب را سرعت ببخشد تا تعداد بیشتری از مددجویان بتوانند از نعمت مسکن مناسب برخوردار شوند.
مدیرکل کمیته امداد لرستان تأکید کرد: تأمین مسکن، صرفاً یک اقدام عمرانی نیست، بلکه گامی اساسی در مسیر توانمندسازی خانوادهها و خروج آنان از چرخه فقر و محرومیت به شمار میرود.
بر اساس این برنامه، یکهزار و ۳۹۴ واحد مسکونی در قالب ساخت، خرید و تکمیل، در اولویت اقدامات کمیته امداد استان قرار گرفته است؛ اقدامی که میتواند گامی مؤثر برای خانهدار شدن بخش قابل توجهی از خانوادههای نیازمند لرستان باشد.