فرمانده سابق ارتش صرب‌های بوسنی و از محکومان نسل‌کشی و جنایات جنگی در بوسنی، در ۸۴ سالگی در زندان به هلاکت رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خبرگزاری رویترز گزارش داد که راتکو ملادیچ، فرمانده سابق ارتش صرب‌های بوسنی ملقب به قصاب بوسنی، در سن ۸۴ سالگی در زندان به هلاکت رسید.

شایان ذکر است که در ماه مه ۲۰۲۶، دادگاه سازمان ملل متحد درخواست تیم دفاعی برای آزادی زودهنگام او را به دلایل بشردوستانه و بهداشتی رد کرد.

راتکو ملادیچ در جنگ بوسنی (۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵)، یکی از بدنام‌ترین جنایتکاران جنگی اروپا پس از جنگ جهانی دوم بود. او فرماندهی عملیات نظامی صرب‌های بوسنی را بر عهده داشت؛ عملیاتی که با سیاست «پاکسازی قومی» علیه مسلمانان بوسنیایی و کروات‌ها همراه شد و به قتل، اخراج اجباری و محاصره شهر‌ها انجامید. 

مهم‌ترین جنایت او، نسل‌کشی سربرنیتسا در ژوئیه ۱۹۹۵ است؛ جایی که نیرو‌های تحت فرمانش پس از تصرف منطقه امن سازمان ملل، بیش از ۸ هزار مرد و نوجوان مسلمان بوسنیایی را به‌صورت سازمان‌یافته اعدام کردند و هزاران زن، کودک و سالمند را آواره ساختند. این کشتار از سوی دادگاه‌های بین‌المللی به‌عنوان نسل‌کشی شناخته شد. 

ملادیچ همچنین مسئول محاصره ۴۴ ماهه سارایوو بود؛ طولانی‌ترین محاصره یک پایتخت در تاریخ معاصر اروپا. در این دوره، تک‌تیرانداز‌ها و گلوله‌باران مداوم مناطق مسکونی هزاران غیرنظامی، از جمله کودکان، را قربانی کرد و شهروندان را در شرایطی شبیه زندان نگه داشت. 

دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق در سال ۲۰۱۷ او را به اتهام نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی به حبس ابد محکوم کرد؛ حکمی که بعد‌ها قطعی شد. ملادیچ تا پایان عمر هیچ‌گاه مسئولیت جنایاتش را نپذیرفت، اما برای بسیاری از بازماندگان، نام او همچنان نماد وحشیانه‌ترین جنایات جنگی در بالکان است.

منبع: آر تی

برچسب ها: جنگ بوسنی ، جنایت جنگی ، نسل کشی سربرنیتسا
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