استاندار خوزستان گفت: خوزستان رتبه دوم تولید ناخالص ملی با احتساب نفت به میزان ۱۵.۳ درصد و رتبه سوم بدون احتساب نفت به میزان ۶.۸ درصد را دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سید محمدرضا موالیزاده، امروز در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان با حضور رئیس کل بانک مرکزی گفت: خوزستان با مساحتی بالغ بر ۶۴ هزار کیلومتر مربع و جمعیتی بیش از ۵ میلیون نفر، دارای موقعیت استراتژیک با ۶۵۰ کیلومتر مرز آبی و خاکی و برخورداری از چندین اقلیم متنوع است.
وی با اشاره به جایگاه تاریخی و اقتصادی استان افزود: خوزستان خاستگاه تولید نفت کشور از سال ۱۲۸۷ شمسی با اولین چاه نفت در مسجدسلیمان است و به عنوان دروازه ورود توسعه کشور و پیشران اقتصادی مطرح میشود.
استاندار خوزستان با تشریح ظرفیتهای بخش صنعت تصریح کرد: در مجموعه بندر امام و ماهشهر، پتروشیمیهای متعددی داریم که برخی در دوران جنگ اخیر مورد اصابت قرار گرفتند و روند بازسازی آنها آغاز شده است؛ همچنین دو مجموعه فولاد خوزستان و فولاد آدیبه خاورمیانه که مورد اصابت قرار گرفتند، در مسیر ایجاد زنجیره بههمپیوسته فولادی در استان قرار دارند.
موالیزاده با اشاره به ظرفیتهای بندرگاهی و کشاورزی اظهار داشت: بزرگترین بندر کانتینری کشور را در بندر امام داریم که تأمینکننده امنیت غذایی کشور بوده است؛ همچنین ۱۳۸ نوع محصول کشاورزی از گندم، برنج، خرما، مرکبات، پسته و زعفران در استان تولید میشود و ۱۷.۵ میلیون تن محصولات کشاورزی، معادل ۱۴ درصد تولید کشور را به خود اختصاص داده است.
وی با ارائه آمارهای اقتصادی استان گفت: خوزستان رتبه دوم تولید ناخالص ملی با احتساب نفت به میزان ۱۵.۳ درصد و رتبه سوم بدون احتساب نفت به میزان ۶.۸ درصد را دارد؛ همچنین رتبه دوم وصول درآمدهای استانی به مبلغ ۸۰ همت در سال ۱۴۰۴ را کسب کرده و از ابتدای دولت وفاق ملی تاکنون، ۶.۳ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی جذب شده است.
استاندار خوزستان با اشاره به رتبههای برتر استان در حوزه تجارت خارجی خاطرنشان کرد: خوزستان رتبه اول واردات کالاهای اساسی به میزان بیش از ۱۸ میلیون تن، رتبه دوم مبادلات تجارت خارجی و رتبه سوم تعداد شهرکها و نواحی صنعتی را در اختیار دارد.
موالیزاده با بیان درخواستهای استان از بانک مرکزی گفت: افزایش سهم استان از محل تسهیلات سفر رئیسجمهور، افزایش اختیارات شعب بانکها در پرداخت تسهیلات سرمایهثابت و در گردش، رفع محدودیت ناشی از ابلاغیه بانک مرکزی، تسریع در تعیینتکلیف و پرداخت تسهیلات ویژه واحدهای آسیبدیده در جنگ اخیر، افزایش سرمایه بانکهای تخصصی، کاهش درصد ذخیره قانونی از ۱۳ درصد، افزایش بودجه تسهیلات جوانی جمعیت و پرداخت مانده مطالبات گندمکاران از جمله نیازهای اساسی استان است.
وی در پایان با اشاره به ظرفیتهای مرزی و بازار عراق اظهار داشت: با عراق تفاهمنامه امضای بازارچه مشترک در شلمچه و شادگان و همچنین در چذابه را دنبال میکنیم و امیدواریم با نگاه ویژه دولت وفاق ملی و بانک مرکزی، خوزستان به جایگاه شایسته خود به عنوان پیشران توسعه اقتصادی کشور دست یابد.