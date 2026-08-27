باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - محمد شکیبینسب مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اظهار کرد: تعداد ۱۵۸ پروژه به ارزش ۲۳ هزار میلیارد تومان را با هدف ایجاد رفاه اجتماعی و رونق اقتصادی به مردم به بهرهبرداری رسید.
وی افزود: یکی از این پروژهها، بهرهبرداری از دو فروند شناور چندمنظوره امداد و نجات دریایی است که با ارزش ۴۳۰ میلیارد تومان و بهصورت کاملاً داخلی در کشور طراحی و ساخته شدهاند.
رئیس سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: همچنین طراحی و ساخت چهار دستگاه «لودینگ آرم» که در عملیات تخلیه و بارگیری مواد نفتی مورد استفاده قرار میگیرند، با ارزش ۲۴۰ میلیارد تومان در بنادر امیرآباد و نوشهر به بهرهبرداری میرسد.
شکیبینسب از تعریض محور کلاهگوهر باران بندر امیرآباد به طول سهونیم کیلومتر و با اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومان بهعنوان یکی دیگر از پروژههای قابل افتتاح در مازندران نام برد.
وی گفت: در بخش مسکن نیز بهرهبرداری از چهار هزار و ۸۱۰ واحد مسکونی شامل یکهزار و ۹۱۵ واحد شهری و دو هزار و ۸۹۵ واحد روستایی، با ارزش ۱۸ هزار میلیارد تومان انجام خواهد شد.
رئیس سازمان بنادر و دریانوردی افزود: واگذاری ۱۵۰ قطعه زمین در راستای اجرای طرح جوانی جمعیت نیز از دیگر برنامههای امروز در استان مازندران است.
به گفته شکیبینسب، بهرهبرداری از محورهای مواصلاتی استان به طول مجموع ۱۱ کیلومتر و با ارزش ۲ هزار میلیارد تومان نیز در این برنامه انجام میشود.
وی همچنین از اجرای شبکه زهکشی، جمعآوری آبهای سطحی و شبکه فاضلاب فرودگاه ساری به طول ۴۰ کیلومتر و با اعتبار یکهزار و ۳۳۷ میلیارد تومان خبر داد.
رئیس سازمان بنادر و دریانوردی بهرهبرداری از ایستگاه و بویه هواشناسی بندر نوشهر با ارزش ۱۸ میلیارد تومان را از دیگر پروژههای این استان عنوان کرد و گفت: همچنین ۱۴۶ پروژه در زمینه رفع نقاط پرحادثه، بهسازی و آسفالت راهها با ارزش یکهزار و ۶۸۰ میلیارد تومان به مردم عزیز استان مازندران تقدیم خواهد شد.
شکیبینسب در پایان تأکید کرد: مجموعه این پروژهها در راستای توسعه زیرساختها، افزایش رفاه اجتماعی و رونق اقتصادی استان مازندران اجرا شده وبه بهرهبرداری میرسد.