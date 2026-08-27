نخست وزیر قطر در دیدار با رئیس هیئت مذاکره‌کننده ایرانی بر دیپلماسی تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالرحمن آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر در دیداری با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران بر ضرورت کاهش تنش‌های منطقه‌ای تأکید کرد.

طبق گزارش وزارت امور خارجه قطر، شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی و محمد باقر قالیباف درباره تحولات جاری منطقه و تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها و فراهم کردن شرایط مناسب جهت ازسرگیری گفت‌و‌گو‌ها تبادل نظر کردند.

نخست‌وزیر قطر بر لزوم پیگیری مجدد مسیر دیپلماتیک تأکید کرد و گفت: گفت‌و‌گو، بهترین راه برای حل اختلافات و جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌ها در منطقه است.

رئیس مجلس: این آمریکا است که می‌بایست شروطی که بر اساس یادداشت تفاهم متعهد شده است، را اجرایی کند

قالیباف با اشاره به موارد نقض عهد امریکا در اجرای یادداشت تفاهم اسلام اباد، که قطر هم از میانجی‌های آن بوده است، گفت: دولت ترامپ با اطلاعات غلط، تصمیمات غلط می‌گیرد و با چنین محاسبات خطایی، نه تنها منابع مالی، نظامی و انسانی خود آمریکا و آینده منطقه را نیز بر باد می‌دهد بلکه منافع ملت ایران را هدف قرار می‌دهد و باعث ایجاد ناامنی دامنه‌دار در منطقه می‌شود. 

وی نمونه جدید این دشمنی را طرح محاصره اقتصادی ایران دانست و افزود: این طرح آمریکایی هم بی نتیجه خواهد بود و مردم ایران عزت‌مندانه حقوق‌شان را پس خواهند گرفت و این آمریکا است که می‌بایست شروطی که بر اساس یادداشت تفاهم متعهد شده است، را اجرایی کند.

برچسب ها: قطر ، محمدباقر قالیباف
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۱ ۰۵ شهريور ۱۴۰۵
زمان آن رسیده که ارتش وحشی آمریکا جنایتکار خاورمیانه را ترک کند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۸ ۰۵ شهريور ۱۴۰۵
ترامپ: نمی‌خواهیم با ایران مذاکره کنیم؛ گزینه نظامی کنار گذاشته نشده است
ترامپ: مذاکره‌ای با ایران نمی‌خواهیم؛ گزینه نظامی همچنان روی میز است
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۷ ۰۵ شهريور ۱۴۰۵
اعتراف منابع آمریکایی: ترامپ تمایلی به بازگشت به تفاهم‌نامه با ایران ندارد
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۲ ۰۵ شهريور ۱۴۰۵
جناب قالیباف هنوز دنبال تفاهمنامه هستی؟؟؟
بابا تو دیگه کی هستی؟؟!!
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۱ ۰۵ شهريور ۱۴۰۵
یه موقع التماس مذاکره کنید صبر کن
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