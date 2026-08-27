همزمان با سفر وزیر دفاع کویت به پاکستان، دو کشور توافقنامه‌ای برای افزایش همکاری‌های دفاعی امضا کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی -کویت و پاکستان در جریان سفر «شیخ عبدالله علی عبدالله السالم الصباح» وزیر دفاع کویت به اسلام آباد، یک توافقنامه همکاری مشترک دفاعی و نظامی امضا کردند.

در جریان این سفر، شیخ عبدالله با «خواجه محمد آصف» وزیر دفاع پاکستان دیدار کرد و دو طرف در مورد تقویت همکاری‌های دفاعی و نظامی گفت‌و‌گو کردند. ارتش کویت در بیانیه‌ای اعلام کرد که آنها همچنین در مورد تحولات منطقه‌ای و تلاش‌های انجام شده برای ارتقای امنیت و ثبات در منطقه گفت‌و‌گو کرده‌اند.

مقامات دو کشور اعلام کردند هدف از امضای توافق «تقویت هماهنگی عملیاتی، تبادل تجربیات نظامی و ارتقای سطح آمادگی و هماهنگی» میان نیرو‌های مسلح دو کشور بوده است.

دو طرف همچنین بر تعهد خود برای «تقویت روابط و گسترش همکاری‌های دفاعی متقابل» تأکید کردند.

پاکستان اواسط مرداد نیز یک توافق دفاعی مشترک با ترکیه و عربستان امضا کرده بود. این توافقنامه که با نام «توافق دفاعی مشترک مکه» مشهور است، بیان می‌کند که حمله مسلحانه علیه هر یک از این سه کشور، حمله به همه آنها تلقی خواهد شد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: توافق دفاعی ، کویت ، پاکستان
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۲ ۰۵ شهريور ۱۴۰۵
جنگ ایران و آمریکا برای پاکستان وفور نعمت بوده
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