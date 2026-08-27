باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان رئیس جمهور عصر امروز پنجشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۵، در آیین بهره‌برداری برخط از ۵ طرح ملی وزارت صنعت، معدن و تجارت در استان کرمان، در هفته دولت، با گرامی‌داشت یاد شهدا گفت: از همه مردم عزیز، نمایندگان محترم، کارگران، مدیران و پیمانکارانی که برای اجرای این طرح‌ها تلاش کردند، تشکر و قدردانی کنم.

وی با اشاره به ضرورت توجه به توسعه زیرساخت‌ها و همچنین اهمیت توسعه مدارس از محل مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها، افزود: امیدواریم علاوه بر توسعه زیرساخت‌ها بتوانیم مدارس کشور را نیز با همان کیفیت مطلوبی که مدنظر داریم از محل مسئولیت‌های اجتماعی گسترش و ارتقا دهیم.

رئیس جمهور با اشاره به ظرفیت جغرافیایی استان کرمان در بهره‌گیری از انرژی‌های پاک و ضرورت ارتقای بهره‌وری و گسترش بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر در این استان، با تاکید ویژه به استاندار اظهار کرد: استان کرمان ظرفیت بسیار بالایی در استفاده از انرژی بادی و خورشیدی دارد و باید تلاش کنیم تا به وسیله این نعمت، وابستگی خود به سوخت‌های فسیلی را کاهش دهیم.

در این مراسم ۵ طرح ملی شرکت صنایع ملی مس ایران به ارزش ۳۵ هزار میلیارد تومان به دستور رئیس جمهور افتتاح شد.

نخستین طرح، کارخانه فلوتاسیون سرباره خاتون‌آباد با ارزش سرمایه‌گذاری ۹۵ میلیون یورو، معادل حدود ۱۹ همت، ظرفیت تولید سالانه ۳۶ هزار تن کنسانتره مس با عیار حدود ۲۲ درصد را دارد. این پروژه در زمینی به مساحت ۱۶۵ هکتار احداث شده و با بازیابی مس از سرباره‌های حاصل از فرآیند ذوب، ضمن جلوگیری از اتلاف منابع ارزشمند، موجب افزایش بهره‌وری و بازگشت مس موجود در سرباره به چرخه تولید می‌شود. درآمد سالانه این پروژه حدود ۱۰۶ میلیون دلار و اشتغالزایی مستقیم آن ۱۹۴ نفر و مدت اجرای پروژه حدود ۴ سال بوده است.

دومین طرح، نیروگاه ۴۲ مگاواتی خودتأمین خاتون‌آباد با ارزش سرمایه‌گذاری ۳۵ میلیون یورو، معادل حدود ۷ همت، با هدف تأمین پایدار برق خط تولید و کمک به مدیریت ناترازی برق احداث شده است. این نیروگاه در خردادماه در مرحله راه‌اندازی با شبکه سراسری سنکرون شده است. اشتغالزایی مستقیم این پروژه ۳۸ نفر و مدت اجرای پروژه حدود ۲.۵ سال بوده است.

سومین طرح، طرح اتصال ریلی کارخانه ذوب خاتون‌آباد به شبکه ریلی کشور با ارزش سرمایه‌گذاری ۱۹ میلیون یورو، معادل حدود ۳.۸ همت و احداث ۱۷.۶ کیلومتر زیرساخت ریلی، ظرفیت حمل سالانه ۶۰۰ هزار تن اسید سولفوریک و حداقل ۲ میلیون تن کنسانتره را فراهم می‌کند. این پروژه با کاهش حمل جاده‌ای، موجب صرفه‌جویی سالانه حدود ۸.۵ میلیون لیتر گازوئیل، کاهش آلایندگی و افزایش ایمنی خواهد شد. اشتغالزایی مستقیم پروژه ۳۵ نفر و مدت اجرای پروژه حدود ۵.۵ سال بوده است.

چهارمین طرح، بخش نخست احداث باند دوم محور میدوک–مجتمع مس شهربابک با ارزش سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیون یورو، معادل حدود ۴ همت، شامل ۱۵ کیلومتر مسیر آماده بهره‌برداری است و با هدف افزایش ایمنی تردد، کاهش تصادفات جاده‌ای و تسهیل حمل مواد معدنی و تجهیزات اجرا شده و مدت اجرای این بخش از پروژه حدود ۲.۵ سال بوده است.

آخرین طرح، فاز نخست ورزشگاه ۱۰ هزار نفری شهربابک با ارزش سرمایه‌گذاری ۱۸ میلیون یورو، معادل حدود ۳.۶ همت، در زمینی به مساحت ۲۴ هکتار احداث شده است. این مجموعه در چارچوب مسئولیت اجتماعی شرکت و با هدف توسعه زیرساخت‌های ورزشی و فرهنگی، افزایش نشاط عمومی و ارتقای کیفیت زندگی مردم منطقه ایجاد شده است. اشتغالزایی مستقیم این پروژه ۵۵ نفر و مدت اجرای پروژه حدود ۵.۵ سال بوده است.

منبع: ریاست جمهوری