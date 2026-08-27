رئیس جمهور با اشاره به ظرفیت جغرافیایی استان کرمان در بهره‌گیری از انرژی‌های پاک بر ضرورت ارتقای بهره‌وری و گسترش بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر در این استان تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان رئیس جمهور عصر امروز پنجشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۵، در آیین بهره‌برداری برخط از ۵ طرح ملی وزارت صنعت، معدن و تجارت در استان کرمان، در هفته دولت، با گرامی‌داشت یاد شهدا گفت: از همه مردم عزیز، نمایندگان محترم، کارگران، مدیران و پیمانکارانی که برای اجرای این طرح‌ها تلاش کردند، تشکر و قدردانی کنم.

وی با اشاره به ضرورت توجه به توسعه زیرساخت‌ها و همچنین اهمیت توسعه مدارس از محل مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها، افزود: امیدواریم علاوه بر توسعه زیرساخت‌ها بتوانیم مدارس کشور را نیز با همان کیفیت مطلوبی که مدنظر داریم از محل مسئولیت‌های اجتماعی گسترش و ارتقا دهیم.

رئیس جمهور با اشاره به ظرفیت جغرافیایی استان کرمان در بهره‌گیری از انرژی‌های پاک و ضرورت ارتقای بهره‌وری و گسترش بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر در این استان، با تاکید ویژه به استاندار اظهار کرد: استان کرمان ظرفیت بسیار بالایی در استفاده از انرژی بادی و خورشیدی دارد و باید تلاش کنیم تا به وسیله این نعمت، وابستگی خود به سوخت‌های فسیلی را کاهش دهیم.

در این مراسم ۵ طرح ملی شرکت صنایع ملی مس ایران به ارزش ۳۵ هزار میلیارد تومان به دستور رئیس جمهور افتتاح شد.

نخستین طرح، کارخانه فلوتاسیون سرباره خاتون‌آباد با ارزش سرمایه‌گذاری ۹۵ میلیون یورو، معادل حدود ۱۹ همت، ظرفیت تولید سالانه ۳۶ هزار تن کنسانتره مس با عیار حدود ۲۲ درصد را دارد. این پروژه در زمینی به مساحت ۱۶۵ هکتار احداث شده و با بازیابی مس از سرباره‌های حاصل از فرآیند ذوب، ضمن جلوگیری از اتلاف منابع ارزشمند، موجب افزایش بهره‌وری و بازگشت مس موجود در سرباره به چرخه تولید می‌شود. درآمد سالانه این پروژه حدود ۱۰۶ میلیون دلار و اشتغالزایی مستقیم آن ۱۹۴ نفر و مدت اجرای پروژه حدود ۴ سال بوده است.

دومین طرح، نیروگاه ۴۲ مگاواتی خودتأمین خاتون‌آباد با ارزش سرمایه‌گذاری ۳۵ میلیون یورو، معادل حدود ۷ همت، با هدف تأمین پایدار برق خط تولید و کمک به مدیریت ناترازی برق احداث شده است. این نیروگاه در خردادماه در مرحله راه‌اندازی با شبکه سراسری سنکرون شده است. اشتغالزایی مستقیم این پروژه ۳۸ نفر و مدت اجرای پروژه حدود ۲.۵ سال بوده است.

سومین طرح، طرح اتصال ریلی کارخانه ذوب خاتون‌آباد به شبکه ریلی کشور با ارزش سرمایه‌گذاری ۱۹ میلیون یورو، معادل حدود ۳.۸ همت و احداث ۱۷.۶ کیلومتر زیرساخت ریلی، ظرفیت حمل سالانه ۶۰۰ هزار تن اسید سولفوریک و حداقل ۲ میلیون تن کنسانتره را فراهم می‌کند. این پروژه با کاهش حمل جاده‌ای، موجب صرفه‌جویی سالانه حدود ۸.۵ میلیون لیتر گازوئیل، کاهش آلایندگی و افزایش ایمنی خواهد شد. اشتغالزایی مستقیم پروژه ۳۵ نفر و مدت اجرای پروژه حدود ۵.۵ سال بوده است.

چهارمین طرح، بخش نخست احداث باند دوم محور میدوک–مجتمع مس شهربابک با ارزش سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیون یورو، معادل حدود ۴ همت، شامل ۱۵ کیلومتر مسیر آماده بهره‌برداری است و با هدف افزایش ایمنی تردد، کاهش تصادفات جاده‌ای و تسهیل حمل مواد معدنی و تجهیزات اجرا شده و مدت اجرای این بخش از پروژه حدود ۲.۵ سال بوده است.

آخرین طرح، فاز نخست ورزشگاه ۱۰ هزار نفری شهربابک با ارزش سرمایه‌گذاری ۱۸ میلیون یورو، معادل حدود ۳.۶ همت، در زمینی به مساحت ۲۴ هکتار احداث شده است. این مجموعه در چارچوب مسئولیت اجتماعی شرکت و با هدف توسعه زیرساخت‌های ورزشی و فرهنگی، افزایش نشاط عمومی و ارتقای کیفیت زندگی مردم منطقه ایجاد شده است. اشتغالزایی مستقیم این پروژه ۵۵ نفر و مدت اجرای پروژه حدود ۵.۵ سال بوده است.

منبع: ریاست جمهوری

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، انرژی پاک
خبرهای مرتبط
پیام قدردانی عراقچی از رئیس‌جمهور در پی انتخاب وزارت خارجه به‌عنوان «دستگاه برگزیده»
پزشکیان: المپیاد دانشجویی نمادی از وفاق ملی است
پزشکیان: تمام حقوق قانونی ملت ایران باید به رسمیت شناخته شود
اعلام آمادگی ایران برای ارسال کمک‌های انسان دوستانه به نپال
پزشکیان: رهبر شهید، وحدت اسلامی را اصلی راهبردی برای عزت امت اسلامی می‌دانستند
پزشکیان: رویکرد ایران در عرصه بین‌الملل همواره صلح‌طلبانه بوده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بیروت و ضاحیه خط قرمز ایران هستند/ تنگه هرمز پس از اجرای شروط ایران توسط آمریکا بازگشایی می‌شود
پیام قدردانی عراقچی از رئیس‌جمهور در پی انتخاب وزارت خارجه به‌عنوان «دستگاه برگزیده»
وضعیت منطقه منحصرا نتیجه تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل است
بانک مرکزی باید تکلیف تسهیلات اشتغال را روشن کند/ افزایش وام به حداقل ۴۰۰ میلیون تومان ضروری است
آخرین اخبار
بانک مرکزی باید تکلیف تسهیلات اشتغال را روشن کند/ افزایش وام به حداقل ۴۰۰ میلیون تومان ضروری است
بیروت و ضاحیه خط قرمز ایران هستند/ تنگه هرمز پس از اجرای شروط ایران توسط آمریکا بازگشایی می‌شود
وضعیت منطقه منحصرا نتیجه تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل است
پیام قدردانی عراقچی از رئیس‌جمهور در پی انتخاب وزارت خارجه به‌عنوان «دستگاه برگزیده»
سرپرست وزارت دفاع: ایران در میدان عمل معادلات قدرت منطقه را تغییر داد
واکنش تند قالیباف به اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا
سرلشکر رضایی: آمریکا شرارت کند بلایی سرشان می‌آوریم که در تاریخ ثبت شود
سازمان اطلاعات سپاه: حاکمیت ایران بر تنگه هرمز استمرار دارد
پزشکیان: المپیاد دانشجویی نمادی از وفاق ملی است
پزشکیان: تمام حقوق قانونی ملت ایران باید به رسمیت شناخته شود
رئیس‌جمهور: از ظرفیت‌های کرمان در تولید انژری‌های پاک استفاده شود
قالیباف: آمریکا باید شروط تفاهم‌نامه را اجرایی کند
پزشکیان: رویکرد ایران در عرصه بین‌الملل همواره صلح‌طلبانه بوده است
قالیباف: خواهیم دید دشمن در جنگ اقتصادی تمام‌عیار شکست می‌خورد
دیدار نخست‌وزیر قطر با عراقچی
اعلام آمادگی ایران برای ارسال کمک‌های انسان دوستانه به نپال
دیدار عارف با معاونان اول دولت‌های گذشته به مناسبت هفته دولت